ميونيخ (ألمانيا): يغيب قائد المنتخب الإنكليزي وهدافه هاري كاين عن المباراة الأخيرة لفريقه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم السبت على أرض هوفنهايم بسبب إصابة في ظهره، وذلك وفق ما أعلن مدربه توماس توخل.

وقال توخل إن "هاري يخضع للعلاج الطبي عند طبيبه الخاص. لم يعد هنا (في ميونيخ)"، كاشفاً أن مشاركته في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في السادس من أيار (مايو) ضد ريال مدريد الإسباني الذي فاز في الوقت القاتل 2 1 وتأهل الى النهائي، كان فيها بعض المخاطرة.

وأصيب ابن الثلاثين عاماً في ظهره قبل لقاء الإياب ضد ريال مدريد واضطر الى ترك الملعب في الدقيقة 85 حين كان فريقه متقدماً 1 0 وبالتالي متأهلاً الى النهائي، قبل أن يتبخر الحلم بتلقيه هدفين في الوقت القاتل.

وغاب كاين عن مباراة الدوري في المرحلة الماضية ضد فولفسبورغ حيث فاز بايرن 2 0، وغيابه أيضاً عن لقاء الجولة الأخيرة يعني أنه لن يتمكن من تعزيز رصيده البالغ 36 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، وبالتالي الوصول الى الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف في الدوري خلال موسم واحد والمسجل باسم هداف بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41 موسم 2020 2021).

وسيكون على كاين الوصول الى كامل جاهزيته مع بقاء ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا على أرضها وحيث تخوض إنكلترا مباراتها الأولى في 16 حزيران (يونيو) ضد صربيا في غيلسنكيرشن.

وينضم كاين الى لائحة طويلة من الغائبين عن بايرن في مباراته الأخيرة للموسم والتي تضم لوروا سانيه، جمال موسيالا، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، الكوري الجنوبي مين جاي كيم، الفرنسي كينغسلي كومان، البرتغالي رافايل غيريرو وسيرج غنابري.