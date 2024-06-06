لوس انجليس: عُيّن الضابط السابق في الجيش الأميركي رينولد هوفر رئيساً تنفيذيا جديداً للجنة المنظّمة لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس الأربعاء.

وقال بيان صادر عن اللجنة التنظيمية لالعاب لوس أنجليس 2028 إن الجندي السابق البالغ 63 عاماً سيتولى الإدارة اليومية للجنة المنظمة اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأشار كيسي فاسرمان، رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنظيمية إلى إن هوفر سيجلب ثروة من الخبرة اللوجستية إلى هذا الدور بينما تستعد لوس أنجليس لاستضافة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها.

وتابع في بيان "رينولد هو أحد الأشخاص القلائل في البلاد الذين يمتلكون الخبرة التشغيلية واللوجستية التي تتطلبها الألعاب الأولمبية والبارالمبية".

وأضاف "لقد كُلّف ببعض التحديات الأكثر تعقيداً التي تواجهها بلادنا. نحن محظوظون لوجوده في فريقنا بينما نستعد للترحيب بالعالم في عام 2028".

من ناحيته، قال هوفر في بيان "المساعدة في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية على الأراضي الأميركية ستكون بمثابة ذروة مسيرتي المهنية في الخدمة العامة".