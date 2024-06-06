برشلونة : تعصف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أزمة إدارية غير مسبوقة، إلاّ أنّ المنتخب الوطني يدنو من نهائيات كأس أوروبا يورو 2024 هذا الصيف في ألمانيا بخطوات ثابتة وهو يشعر بأنه يطوي صفحة بعد عقد من خيبات الأمل.

هيمن "لا روخا" على عالم الكرة المستديرة بين عامي 2008 و2012، فأحرز لقب كأس أوروبا مرّتين 2008 في النمسا وسويسرا و2012 في بولندا وأوكرانيا ومونديال جنوب إفريقيا 2010.

ومذاك، واجهت الكرة الإسبانية أزمة ثقة فغابت عن منصات التتويج خلال 11 عاماً، قبل أن تتصالح مجدّداً مع الانتصارات بفوز المنتخب بلقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

القبلة الفاضحة

اعتقد البعض أن هذا التكريس سيُعيد الاطمئنان للكرة الإسبانية، إلاّ أنّ الأزمات عصفت بها ولكن هذه المرة خارج الملاعب، فبعد بضعة أشهر على التتويج الأوروبي استقال رئيس الإتحاد لويس روبياليس (46 عاماً) عقب فضيحة هزّت عرشه بسبب قبلته القسرية لنجمة منتخب السيدات جيني هيرموسو خلال حفل التتويج بمونديال 2023 في سيدني الأسترالية.

مخاوف على ملف المونديال

لم تتوقف الأمور عند هذا الحدّ، إذ يجري حالياً التحقيق مع مسؤولي الاتحاد في فضيحة فساد مزعومة، في حين تخشى إسبانيا التي نالت مع المغرب والبرتغال شرف استضافة نهائيات مونديال 2030، من امكانية سحب حقوق التنظيم منها عقاباً لها.

وبخلاف ما رافق تتويج منتخب السيدات في أستراليا حين أضربت اللاعبات قبل فترة وجيزة من انطلاق النهائيات احتجاجاً على الاسلوب الصارم للمدرب خورخي فيلدا حينها، يهدف "لا روخا" إلى حجب الضجيج عنه في ألمانيا.

المغامرة انتهت أمام المغرب

تأهّل المنتخب الإسباني تحت قيادة لويس إنريكي إلى نهائيات مونديال قطر 2022، إلاّ أن مغامرته انتهت في ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام المغرب.

حينها، افتقر للنجوم، المهارة والسرعة في الهجوم، واللاعب صاحب القيمة المضافة لاختراق الدفاعات المنظّمة جيداً بتسديدة ساحرة. لكنه عاد ووجد باشراف المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي ضالته بلاعب برشلونة المراهق المغربي الاصل لامين جمال الذي فرض نفسه كأحد أفضل الواهب الصاعدة على الرغم من أنه يبلغ 16 عاماً فقط.

سرق جمال الأضواء هذا الموسم وأصبح لاعباً أساسياً في النادي الكاتالوني ومنتخب بلاده.

تحديد حقبة

تعوّل إسبانيا على جمال هذا الصيف، على الرغم من أن خبرته الدولية تقتصر على 6 مباريات فقط وهدفين بقميص المنتخب الوطني.

وفي آذار (مارس) تألق في التعادل الوديّ أمام البرازيل 3 -3 على ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة اقيمت تحت شعار "جلد واحد" للمساعدة في مكافحة العنصرية، مانحاً عشاق الكرة الإسبانية الأمل بالقدرة على رفع الكأس القارية.

جمال.. قنبلة اسبانيا والبارسا



يمثّل جمال جيلاً جديداً من المواهب الصاعدة، أبرزهم زميله في برشلونة المدافع باو كوبارسي (17 عاماً) وجناح أتلتيك بلباو نيكو وليامس (21). أريح الثنائي خلال الفوز السهل على أندورا المتواضعة 5 - 0 الأربعاء والتي سجّل فيها ميكل أويارسابال ثلاثية.

قال مدرّب برشلونة المقال من منصبه و"مايسترو" خط الوسط السابق تشافي هرنانديس هذا العام "أعتقد أننا ننظر إلى لاعبَين يمكن أن يحدّدا حقبة في النادي، وحتى في كرة القدم العالمية".

نال جمال اشادة مواطنه رودري الذي يدافع عن ألوان مانشستر سيتي بطل إنكلترا ويُعدّ القلب النابض في خط الوسط وصاحب شخصية قوية، إذ قال "لقد رأينا بالفعل ما هو قادر على فعله، لا يبدو أنه في هذا العمر عندما تشاهده على أرض الملعب".

واقعية دي لا فوينتي

وفي حين أن قلّة من متابعي الكرة المستديرة يعتبرون أن دي لا فوينتي مدرّب على المستوى نفسه لسلفه إنريكي، إلا أن كثراً يوافقون على أن لمسة أكثر واقعية تناسب إسبانيا.

لا يخشى المدرب الطلب من لاعبيه تمرير الكرات العرضية للمهاجم المخضرم خوسيلو (37 عاماً) كخطة بديلة أو الاعتماد على لاعبي أجنحة ينطلقون بسرعة خلال الهجمات المرتدة، حتى لو كان ذلك يعني أن المنتخب سيفقد الكرة بسهولة أكثر نتيجة لذلك.

لم تعمد إسبانيا إلى تبديل "جلدها" بالكامل، فهي بفضل اعتمادها على فلسفة تمرير الكرة وعلى لاعبين يتمتعون بمواهب فنية، ستعكس صورة اعتادت عليها الجماهير عن طريق السيطرة على اللعب.