روما: سيتولّى البرتغالي باولو فونسيكا الاشراف على تدريب ميلان الإيطالي خلفاً لستيفانو بيولي بعقد لثلاث سنوات، كما أعلن النادي اللومباردي الخميس.

وقال النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ممثل مالكي نادي ميلان خلال مؤتمر صحافي "المدرّب الجديد لميلان هو باولو فونسيكا".

وأضاف "درسنا بانتباه كبير ما يقوم به، كيف يُعدّ فريقه للمباريات، نريد منه أن يجلب هويته في اللعب، أسلوبه الهجومي لفريقنا، للاعبينا".

وتابع "بعد خمس سنوات، أردنا توجّهاً جديداً لفريقنا مع كل الاحترام الذي نكنه لستيفانو بيولي".

وأقال ميلان بيولي بعد موسم مخيّب للآمال وذلك بعد خمس سنوات من توليه منصبه. وكان فونسيكا (51 عاماً) اشرف على تدريب ليل الفرنسي في الموسمين الماضيين وقاده في الموسمين إلى المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وخرج ميلان من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت بحلوله ثالثاً وراء بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، وتابع مشواره القاري في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث خرج في ربع النهائي أمام مواطنه روما بالخسارة أمامه ذهاباً وإياباً 0 1 و1 2 في حين حلّ ثانياً في الدوري المحلّي بفارق شاسع عن جاره إنتر البطل وخرج بالتالي خالي الوفاض.

وبعد أن درّب في البرتغال وتحديداً مع بورتو وبراغا، خاض فونسيكا أوّل تجربة خارجية مع شاختار دانييتسك الأوكراني وقاده إلى تحقيق 103 انتصارات في 139 مباراة وثلاثة ألقاب في الدوري بين 2017 و2019. بعدها انتقل إلى تدريب روما عام 2019 وقاده الى نصف نهائي يوروبا ليغ عام 2021 قبل أن ينتقل إلى ليل الفرنسي وينتهي عقده معه في حزيران (يونيو) الجاري.