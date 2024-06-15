كولن: حققت سويسرا فوزاً هاماً على المجر 3-1 السبت في كولن، في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس أوروبا 2024، فلحقت بألمانيا المضيفة التي سحقت اسكتلندا 5 - 1 في المباراة الافتتاحية.

وسجّل أهداف الفائز كوادوو دواه (12)، ميشال أبيشر (45) وبريل إمبولو (90+3)، فيما وقّع بارناباش فارغا (66) هدف المجر.

وحصدت سويسرا ثلاث نقاط، لتصبح ثاني المجموعة بفارق الأهداف وراء ألمانيا التي قدمت أداء مميزاً أمام اسكتلندا الجمعة في ميونيخ.

وقطعت سويسرا، بقيادة نجم خط الوسط المخضرم غرانيت تشاكا، شوطاً كبيراً نحو الفوز في الشوط الأوّل، إذ سيطرت على الاستحواذ، والفرص مسجلة هدفين، وفي السنوات الأخيرة تظهر سويسرا بصورة أكثر من رائعة بفضل مزيج الموهبة التي أتى بها "المهاجرون" والعقلية التكتيكية والقوة البدنية لأبناء سويسرا.

وفيما قلصت المجر الفارق منتصف الشوط الثاني، إلا ان العائد من إصابة إمبولو قضى على آمالها في الوقت القاتل (90+3).

اللقاء الأول منذ 86 عاماً

على ملعب راين إنرجي شتاديون وأمام 43 ألف متفرّج، التقى المنتخبان للمرة الأولى في بطولة رسمية منذ 86 عاماً، بعد فوز المجر 2-0 ثم حلولها وصيفة في كاس العالم 1938 وصيفة وراء إيطاليا. لكن في السنوات الأخيرة، دانت الأفضلية لسويسرا التي رفعت رصيدها إلى 7 انتصارات في آخر 10 مواجهات.

وفي ثالث مشاركة لها توالياً في البطولة القارية، تتطلّع سويسرا لتكرار انجاز النسخة الاخيرة عندما بلغت ربع النهائي وخرجت بركلات الترجيح أمام إسبانيا، وذلك بعد انجاز تخطي فرنسا بثمن النهائي بركلات الترجيح أيضاً.