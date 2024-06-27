غيلزنكيرشن : قال المدرب الفرنسي للمنتخب الجورجي ويلي سانيول الأربعاء إن فريقه سيخوض معركة ضد إسبانيا بعد أن حقق تأهلا تاريخيا الى ثمن نهائي كأس أوروبا في مشاركته الأولى اثر تغلبه على البرتغال 2- 0 في غيلزنكيرشن في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وتنتظر جورجيا التي حجزت بطاقتها كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث قمة نارية في ثمن النهائي أمام إسبانيا الوحيدة صاحبة العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وقال سانيول للصحافيين: "لم نحاول حتى أن نعرف قبل المباراة ما إذا كنا سنفوز أم لا أم أننا سنلعب ضد هذا المنتخب أو ذاك لأننا لا نفكر بهذه الطريقة، نحن فقط نتعامل مع الأمور كما تأتي".

وأضاف "إسبانيا قادمة، ربما تكون إسبانيا أفضل منتخب في الدور الأول، لذا فهو تحدٍ كبير آخر بالنسبة لنا. بالتأكيد سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة كما فعلنا منذ بداية البطولة".

لا أصدق ما حدث

وتابع أنه لا يزال يواجه صعوبة في تصديق ما فعله فريقه المتواضع في الفوز على البرتغال بطلة نسخة 2016 والوصول إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة لها في بطولة كبيرة.

وقال "لا يزال من الصعب إدراك ما فعلناه. من المحتمل أن يحدث ذلك عندما نخسر، وعندما نعود إلى منازلنا وفي العطل".

وأوضح "اليوم ليس لدي الكثير من الكلمات، لذا سأكتفي بالقول إنني فخور جدًا باللاعبين بسبب الصورة التي أظهروها عن جورجيا اليوم... أشعر بالفخر الشديد لكوني مدربهم".

أفضل يوم في حياة كفاراتسخيليا

من جهته، قال نجم جورجيا خفيتشا كفارتسخيليا إن التأهل المعجزة لمنتخب بلاده إلى ثمن النهائي هو أفضل يوم في حياته.

وافتتح نجم نابولي الإيطالي التسجيل لجورجيا بعد أقل من دقيقتين من انطلاق المباراة، وابلى بلاء حسنا طيلة المباراة وشكل خطورة على دفاع سيليساو أوروبا.

وقال كفارتسخيليا إن الفوز على البرتغال الأربعاء كان أفضل من الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي العام الماضي، وهو انتصار تاريخي آخر مع فريق غير متوقع.

وقال لوسائل الاعلام عقب المباراة "السكوديتو كان رائعا ولكن اليوم أنا سعيد جدا لأنك تدافع عن ألوان منتخب بلدك".

واضاف "هذا هو أفضل يوم في حياتي لأنه كان من الصعب القيام بذلك مع المنتخب الجورجي مقارنة مع الفوز بالاسكوديتو مع نابولي".

وختم "لقد كان حلمي دائمًا أن ألعب للمنتخب الوطني وتأهلنا إلى الدور التالي، من الصعب أن أصف مشاعري".

ميكوتادزه.. المفاجأة الجورجية السارة

وبدا مهاجم متز الفرنسي جورج ميكوتادزه سعيدا بالتأهل التاريخي خصوصا وأنه ساهم به بشكل فعال.

وصنع ميكوتادزه الهدف الاول لكفارتسخيليا وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، كان الثالث له في البطولة بعدما هز شباك تركيا (1 -3) في الجولة الاولى وجمهورية التشيك (1- 1) في الثانية لينفرد بصدار ترتيب الهدافين.

وبات ميكوتادزه تاسع لاعب في تاريخ البطولة يهز الشباك في المباريات الثلاث لدور المجموعات بعد الفرنسي ميشال بلاتيني (1984) والانكليزي آلن شيرر (1996) والبلغاري خريشتو ستويتشكوف (1996) واليوغوسلافي سافو ميليشيفيتش (2000) والتشيكي ميلان باروش (2004) والهولندي رود فان نيستلروي (2004) والويلزي غاريث بايل (2016) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2021).

وقال ميكواتادزه "أنا سعيد جدا بالتأهل وهذا هو الأهم، فرحتي لا توصف، لم أفكر في الرقم القياسي بالتسجيل في مباريات دور المجموعات، أدين بذلك الى زملائي وفخور بتكرار إنجاز أساطير اللعبة".

وأضاف "كل لاعب يحلم يهز الشباك في المسابقات الكبرى وهذا ما فعلته فما بالك بالتسجيل والمساعدة في التأهل. سجلنا اسم بلدنا بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة وكتبت اسمي بين أساطيرها".