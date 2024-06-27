كينغستون: أعلنت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون هيراه حاملة ذهبيتي سباقي 100 م و200 م في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وألعاب طوكيو 2021، انسحابها من دورة الألعاب الأولمبية في باريس وذلك بداعي اصابتها في وتر اخيل.

وقالت تومسون هيراه البالغة من العمر 31 عاما في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "انا متألمة وحزينة جدا لعدم المشاركة في الألعاب الاولمبية هذا العام، لكن في نهاية الأمر إنها الرياضة وصحتي هي الأهم".

وكانت العداءة الجامايكية تخلت عن الدفاع عن لقبها في سباق 200 قبل أيام قليلة عندما قررت عدم خوض تجارب بلادها المؤهلة الى الألعاب الأولمبية. لكنها قامت بقيد نفسها في سباق 100 م من دون ان تتعافى بشكل تام من الاصابة.

وعانت تومسون هيرا من هذه الاصابة في الفترة الأخيرة وفي آخر مشاركة لها في نيويورك خلال الشهر الحالي، حلت تومسون هيراه في المركز الأخير قبل أن تُنقل خارج المضمار في الوقت الذي أشارت وسائل الإعلام الجامايكية بأن العداءة تعاني من إصابة في وتر أخيل.

وأضافت العداءة في بيانها الأربعاء عن سباق نيويورك بقولها "جلست على المضمار ولم يكن بإمكاني وضع اي ثقل على ساقي عندما تم نقلي على حمالة" كاشفة ان الفحوصات الطبية اظهرت "تمزقا صغيرا" في وتر اخيل.

وأضافت "لكن للمفارقة عدت الى المنزل بذهنية ايجابية وقررت الكفاح والمشاركة في التجارب الوطنية وخوض الألعاب الاولمبية للمرة الثالثة لكن ساقي لم تسمح لي بذلك".