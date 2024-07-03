لوس انجليس: أبدى بروني جيمس استعداده للتعامل مع ضغوط اللعب إلى جانب والده ليبرون، أحد أبرز أساطير دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك خلال تقديمه الثلاثاء كلاعب جديد في صفوف لوس أنجليس ليكرز.

واختير بروني الأسبوع الماضي من قبل ليكرز في المركز 55 على قائمة الـ"درافت" المخصص لانتداب لاعبي الجامعات الأميركية وحتى الثانويات والأجانب إلى الدوري، ليلعب بجانب والده الأسطورة في أول ثنائية في فريق واحد بين أب وإبن في تاريخ "أن بي أيه".

وتحوّل الحلم الى حقيقة بالنسبة لجيمس الأب، الفائز بجائزة أفضل لاعب أربع مرات وبطل الدوري أربع مرات ايضاً والذي لطالما كرّر لاعوام حلمه باللعب الى جانب ابنه.

وفي حين يستعد ليبرون (39 عاماً) للمشاركة مع المنتخب الاميركي في منافسات كرة السلة ضمن دورة الالعاب الاولمبية في باريس هذا الشهر، سيرتدي بروني (19 عاما) قميص ليكرز في الدوري الصيفي في لاس فيغاس.

قوبل ضم المراهق بالتشكيك في بعض الأوساط، حيث تساءل النقاد عما إذا كان ليكرز ليضمه لو لم يكن الابن البكر لليبرون.

وبوجود والده في الخلفية الثلاثاء في صالة تمارين ليكرز في إل سيغوندو بكاليفورنيا، تطرق بروني إلى هذه الانتقادات، قائلاً "إنه بالتأكيد قدر كبير من الضغط. أشعر بذلك منذ الآن، على وسائل التواصل الاجتماعي و... الإنترنت وما يقال عن أني قد لا أستحق الفرصة. لكن، كما تعلمون، كنت أتعامل مع أشياء مماثلة طوال حياتي. بالتالي، لا يوجد شيء مختلف. إنها (الضغوط الحالية) أكبر بالتأكيد. لكني سأتجاوزها".

وسيرتدي بروني القميص رقم 9 في الموسم المقبل باسم جيمس جونيور (الابن).

وتحدث بروني عن مشاعره منذ انضمامه إلى ليكرز الخميس الماضي، قائلاً "كل شيء كان سريالياً. أحاول استيعاب كل شيء".

وكشف أنه لم يخض في التفاصيل بشأن طموحه في موسمه الأول في الدوري مع والده الذي يحتفل في كانون الأول/ديسمبر بميلاده الأربعين في موسمه الثاني والعشرين في الدوري.

وأوضح "لم نتعمق كثيراً في هذه الأمور بعد، لاسيما أننا لم نبدأ بعد الدوري الصيفي. لكن مجرد أشياء كان يخبرني بها طوال حياتي، أن تتحلى بأخلاقيات العمل وبذل كل ما لديك والاستماع إلى مدربيك وأن تكون شخصاً يمكن تدريبه (غير متعنت)، وهو شيء زرعه في ذهني طوال حياتي".

وتواجد بروني خلال تقديمه بصحبة مدرب ليكرز الجديد دجاي دجاي ريديك والمدير العام روب بيلينكا، وهو أعرب عن امتنانه لإداريي النادي على "كل ما قدموه لي".

وقرر جيمس الأب قبل أيام معدودة عدم تفعيل عامه الأخير مع ليكرز، لكن ذلك ليس بهدف الرحيل عن الفريق الذي أحرز معه لقب الدوري عام 2020، بل من أجل التوقيع على عقد جديد وفق ما أفادت التقارير.

وبحسب العقد الذي يربطه بليكرز، الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ 2018، يحق لابن الـ39 عاماً أن يرحل قبل عام على نهايته، ما يعني تخليه عن راتب قدره 51.4 مليون دولار.

لكن الهدف من هذه الخطوة هو توقيع عقد جديد يصل إلى الفترة الأقصى وقدرها ثلاثة أعوام مقابل 162 مليون دولار بحسب ما ذكر موقع "ذي أثلتيك" وشبكة "إي أس بي أن".