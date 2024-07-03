هيرتسوغيناوراخ (ألمانيا) : قال لاعب وسط منتخب ألمانيا توني كروس إنه واثق من أن المباراة القمة المنتظرة أمام إسبانيا الجمعة في الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم لن تكون الأخيرة له في مسيرته.

وأعلن كروس في أيار (مايو) اعتزاله النهائي بعد انتهاء المسابقة القارية التي تقام في ألمانيا، ما يعني أنّ المواجهة المنتظرة في شتوتغارت هذا الأسبوع قد تكون الأخيرة له.

حلم الوداع التاريخي

ويحلم نجم الريال بختام يعانق فيه المجد والتاريخ مع منتخب ألمانيا، فقد ودع ريال مدريد بلقب دوري الأبطال، ويريد أن يقول وداعاً للمانشافت بلقب يورو 2024، وفي حال فعلها فسوف يتذكره التاريخ كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الألمانية والأوروبية.

وصرّح خوسيلو زميله في ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع أنه يريد "إرسال كروس إلى الاعتزال" لكنّ نجم وسط "دي مانشافت" شدّد أنه يضع نصب عينيه بلوغ نهائي كأس أوروبا في 14 تموز (يوليو) في برلين.

وقال كروس للصحافيين الأربعاء في معسكر المنتخب الألماني في قرية هيرتسوغيناوراخ البافارية "سنبقى في البطولة لفترة من الوقت".

وأضاف "لا أعتقد أن الغد سيشهد مباراتي الأخيرة. أعتقد أننا سنرى بعضنا البعض مرة أخرى، وأنا أتطلع لذلك".

وكان كروس الفائز بكأس العالم عام 2014 مع منتخب بلاده قد اعتزل دولياً عام 2021 لكنه وافق على العودة في آذار (مارس).

وقال كروس "فكرة العودة كانت مرتبطة بهدف الفوز باليورو".

وتابع "لو لم أرَ فرصة لتحقيق ذلك مع الفريق، لم أكن لأعود من الاعتزال".

وقال كروس إنه "لا يخشى" الحياة بعد كرة القدم، قائلاً "سيأتي هذا اليوم لكل لاعب".

حمداً لله.. قراري بيدي

وأردف "الشكر لله أنني تمكنت من اتخاذ القرار بنفسي، بدلاً من أن يدفعني أي شخص أو يجعلني أشعر أنه من الأفضل أن أفعل ذلك في وقت مبكر".

وتابع كروس "أدرك أنه مهما حدث، أو ما هي الهوايات التي قد أحاول ممارستها، فلن يكون هناك أي شيء أجيده أبدًا مثل لعب كرة القدم".

وخاض اللاعب المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات مباراته الأولى على المستوى الاحترافي مع بايرن ميونيخ عام 2007، في العام عينه الذي وُلد فيه لاعب منتخب إسبانيا الحالي لامين جمال (16 عاماً).