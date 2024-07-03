سانتا كلارا، كاليفورنيا: اكتفت البرازيل بالتعادل مع كولومبيا 1 1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، الثلاثاء في سانتا كلارا (كاليفورنيا)، فوقعت بمواجهة الأوروغواي القوية في الدور ربع النهائي.

وكانت البرازيل التي تعادلت افتتاحاً أمام كوستاريكا 0 0 ثم حققت فوزاً كبيراً على الباراغواي 4 1، بحاجة لتحقيق الفوز لتخطي كولومبيا وتصدّر المجموعة الرابعة.

بيد أن الهدف الافتتاحي لرافينيا من ضربة حرّة رائعة (12) لم يكن كافياً، في ظل معادلة دانيال مونيوس قبل الدخول إلى غرف الملابس (45+2).

رفعت كولومبيا رصيدها إلى سبع نقاط لتلاقي بنما في دور الثمانية، فيما حلّت البرازيل ثانية بخمس نقاط لتضرب مواجهة نارية مع الأوروغواي حاملة اللقب 15 مرة قياسية بالتساوي مع الأرجنتين.

قال مسجّل هدف البرازيل رافينيا لشبكة فوكس سبورتس الأميركية "فريقهم أكثر تناغماً، يلعبون منذ فترة مع بعض ومدربهم في موقعه قبل مدربنا".

تابع لاعب برشلونة الإسباني "فريقنا يتطوّر وعلى المسار الصحيح. للأسف لم يكن المركز الذي نريده، لكن من يريد احراز اللقب يتعيّن عليه الفوز على كل المنتخبات".

وكانت الأوروغواي، بقيادة المدرّب الأرجنتيني الفذّ مارسيلو بييلسا، قد حققت ثلاثة انتصارات في الدور الأول على بنما، الولايات المتحدة وبوليفيا.