برلين : استفاد درّاج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا من حادث دراماتيكي متأخر للإسباني خورخي مارتين ليفوز في سباق جائزة ألمانيا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة "موتو جي بي"، ويستعيد صدارة الترتيب العام الأحد.

وهو الفوز الرابع توالياً للدراج بانيايا (27 عاماً)، بطل العالم في العامين الماضيين، بعد سباقات كاتالونيا وإيطاليا وهولندا، والسادس له هذا الموسم والـ24 في مسيرته.

وحلّ الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي غريزيني) الذي سيزامل بانيايا مع فريق دوكاتي المصنعي الموسم المقبل، في المركز الثاني، متقدماً على زميله شقيقه الأصغر أليكس ماركيس.

وبدا مارتين على حلبة ساشينسرينغ (3.7 كلم)، حيث اجتاز الدراجون المسار بعكس عقارب الساعة، في طريقه إلى تحقيق الفوز إلا أنّه ارتكب خطأ وسقط عند المنعطف الأول من اللفة ما قبل الأخيرة ليحوّل الانتصار إلى جعبة بطل العالم مرتين بانيايا.

ولم يسمح خروج مارتين الدراماتيكي بفوز بانيايا فحسب بالسباق، بل منحه أيضاً فوزه الرابع توالياً وشرّع أمامه باب استعادة صدارة ترتيب الدرّاجين وتحديداً منذ آذار (مارس)، حيث بات يتقدم بفارق 10 نقاط عن الإسباني (222 مقابل 212) قبل العطلة الصيفية.

لم يكن الأمر سهلاً

وقال بانيايا عقب نهاية السباق "لم يكن الأمر سهلا" مضيفاً "تابعت مواصلة الضغوط عليه وقد رأيت أنّ خورخي بدأ يرتكب بعض الاخطاء، ومن ثمّ عندما تعرّض للسقوط، قمت بخفض سرعتي قليلاً من أجل الحفاظ على إطاري الامامي الذي بدأ يتآكل".

وتابع "أنا سعيد جداً. هي المرة الأولى التي أفوز هنا في ساشينسرينغ".

ومرة جديدة استعرض الدراج مارك ماركيس (31 عاماً) الذي انطلق من المركز الثالث عشر، علماً أنه سبق له الفوز على هذه الحلبة ثماني مرات وهو رقم قياسي، إلاّ أنّ بطل العالم ست مرات لم يفز بأي سباق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وقال بعدما صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى إلى جانب شقيقه الأصغر أليكس الذي وصل إلى الفئة الأولى عام 2020 "أعدكم أنني سأبادل أي فوز مقابل أن أكون على المنصة إلى جانب شقيقي، إنه شعور مذهل".

وانطلق اليوم بأفضل طريقة بالنسبة لمارتين الذي كان قد فاز بسباق السرعة السبت ليوسّع صدارته إلى 15 نقطة في الترتيب العام.

وتمكّن الدرّاج الإسباني الذي انطلق من المركز الأول من البقاء أمام مطارده المباشر البرتغالي ميغيل أوليفيرا في البداية، في حين تقدّم بانيايا إلى المركز الثاني مع نهاية اللفة الاولى.

وطارد بانيايا منافسه مارتين وتجاوزه في اللفة التالية، لكن من دون أن يبتعد كثيراً على متن دراجته دوكاتي، قبل أن يعود مارتين إلى الريادة قبل 23 لفة من النهاية.

ونجح الإسباني على متن دراجته "دوكاتي براماك" من توسيع الفارق عن بانيايا.

ومع مرور ثلث لفات السباق (30 لفة) تفوق مارتين بأكثر من نصف الثانية عن زميله الإيطالي فرانكو موربيديلي، في حين تراجع بانيايا إلى المركز الثالث. لكنّ الأخير استطاع العودة إلى المركز الثاني، قبل أن يجد نفسه متصدرا بخطأ دراماتيكي لمارتين قبل لفة واحدة من نهاية الجائزة الكبرى.

وتقام الجولة المقبلة في بريطانيا على حلبة سيلفرستون في الرابع من آب/أغسطس المقبل.

ترتيب الخمسة الأوائل:

1. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي لينوفو) 40:40.063 دقيقة

2. الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي غريزيني) بفارق 3.8 ثوان

3. الإسباني أليكس ماركيس (دوكاتي غريزيني) بفارق 4.344 ث

4. الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي لينوفو) بفارق 5.317 ث

5. الإيطالي فابيو موربيديلي (دوكاتي براماك) بفارق 5.557 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي لينوفو) 222 نقطة

2. الإسباني خورخي مارتين (دوكاتي براماك) 212 نقطة

3. الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي غريزيني) 166

4. الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي لينوفو) 155