ميونيخ (ألمانيا) : بدا مدافع المنتخب الإسباني لكرة القدم مارك كوكوريا مصمّماً على تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا المقامة في ألمانيا بإعلانه "إجازتي الصيفية ستبدأ في 15 تموز (يوليو) في إشارة الى اليوم التالي للمباراة النهائية.

ولفت كوكوريا، البالغ من العمر 25 عاماً، الأنظار بشكل لافت في النسخة القارية وساهم في المشوار الرائع لمنتخب بلاده بالعلامة الكاملة في خمس مباريات وقيادته الى نصف النهائي حيث سيلاقي فرنسا الثلاثاء في ميونيخ.

لم يلعب أبدًا أي مباراة رسمية مع لاروخا قبل المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية ضد كرواتيا. كما أنه لم يكن ضمن تشكيلة لا روخا للعرس القاري لولا إصابة قائد فالنسيا خوسيه غايا في نهاية أيار (مايو)، فأصبح الظهير الأيسر الأساسي للمدرب لويس دي لا فوينتي.

رد مدافع تشلسي الانكليزي على سؤال لموقع الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) خلال مقابلة عشية الكلاسيكو ضد فرنسا، بخصوص بداية إجازته الصيفية عقب نصف النهائي (10 يوليو) أو الاثنين 15 يوليو؟، قائلا "الخامس عشر!".

ابتعدنا عن عائلاتنا

وأضاف "كان الموسم صعباً لأن هذه البطولة أبعدتنا عن عائلاتنا لفترة طويلة. لكن إذا أنهينا الأمر بالفوز باللقب، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا وسيسعد الكثير من الناس".

وتسعى إسبانيا الى اللقب الرابع في تاريخها في الكأس القارية والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في المسابقة والذي تتقاسمه مع ألمانيا، ضحيتها الأخيرة في ربع النهائي عندما تغلبت عليها 2- 1 بعد التمديد.

وتابع "كنا متعبين! (عقب الفوز على ألمانيا) لكن كنت مسروراً جداً بالوصول إلى الدور نصف النهائي والاقتراب من الفوز باللقب على بعد مباراتين".

يمكننا التغلب على فرنسا

وأكد كوكوريا صعوبة مواجهة فرنسا في دور الاربعة خصوصا نجومها المتألقين على الأجنحة كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه وبرادلي باركولا، لكنه أوضح "لكننا فريق قوي ومتين. إذا عملنا معًا، يمكننا التغلب على فرنسا".

وبخصوص مواجهته لمبابي للمرّة الأولى منذ عام 2016 عندما تغلّب منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً على نظيره الفرنسي، قال "إنها مصادفة أننا لم نواجه بعضنا البعض منذ ثماني سنوات، لكن الآن سيتعيّن علينا ذلك. إنه لاعب يمكن أن يبدو غائبًا عن هجمة وينتهي به الأمر إلى صنع الفارق. سيكون الأمر صعبًا".

الانسجام مع وليامس

وتحدث كوكوريا عن الانسجام الكبير بينه وبين الجناح الايسر لاتلتيك بلباو نيكو وليامس رغم حداثة لعبهما جنبا الى جنب.

قال "كان هناك انسجام فوري بيننا. خارج الملعب، نادرًا ما نتحدث عن كرة القدم. نيكو رجل سعيد، وأنا أيضًا، لذلك تناغمت شخصياتنا بشكل جيد. لقد حدث ذلك بشكل طبيعي. خلال المباريات، أطلب منه أن يفعل ما يريد، لأنه مع هؤلاء اللاعبين الكبار الذين لديهم الكثير من المواهب، من المهم أن يشعروا بالراحة".