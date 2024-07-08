إيلاف من ميونيخ: "لا أثق في تصريحات المعسكر الفرنسي"، كلمات قالها رودري نجم منتخب اسبانيا قبل موقعة الغد بين المنتخبين في قبل نهائي يورو 2024، وذلك تعليقاً على الأنباء التي تتحدث عن عدم جاهزية النجم كيليان مبابي.

وهنا نص التصريحات التي أدلى بها النجم الاسباني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، نقلاً عن موقع (365scores)

كيف ترى حديث رابيو عن عدم جاهزية مبابي ؟

"أنا لا أثق بصراحة بما يقوله المعسكر الفرنسي عن جاهزية مبابي، كونه اللاعب الذي يمكنه أن يحدث فرقًا، إنه تهديد بالنسبة لنا ويجب أن نكون حذرين في جميع الأحوال".

هل تتذكرون أنكم يمكن أن تكونوا جيلًا ذهبيا لاسبانيا ؟

"كل جيل ذهبي يبدأ من العدم، وعليك أن تستفيد من الإرث الذي تركه لك الجيل السابق، لدينا مباراة صعبة للغاية، وسيتعين علينا الحصول على النسخة المثالية من أنفسنا، يسيطر علينا التفكير في التقدم إلى النهائي".

ما هي ذكرياتك في اليورو ؟

“أتذكر أنني كنت طفلاً وكنت مغرماً بمباريات بطولة الأمم الأوروبية دائماً، لقد منحونا هذا الشعور بأننا يمكن أن نكون أبطالًا، ونريد أن نفعل الشيء نفسه، لدينا في اسبانيا خبرة الفوز بكأس الأمم الأوروبية، ونحن هنا، ولكننا نعلم أن لدينا مباراة صعبة للغاية ضد فرنسا".

ماذا سيعني لك الفوز بالكرة الذهبية ؟

"قلت ذلك مرات عديدة، من وجهة نظري أن العمل الجماعي هو أروع ما يحدث في عالم كرة القدم، بالطبع من الجيد أن يتم الاعتراف بك بشكل فردي، ولكن المهم هنا هو الفريق، بالنسبة لي اللعب كلاعب خط وسط هو أجمل شيء في كرة القدم".

كيف ترى لامين يامال ؟

"ليس من السهل اللعب بهذه الطريقة وبهذه الشخصية في هذا العمر الصغير، وما يمكنني قوله هو أنه يخدم الفريق، ولا يفكر بنزعة فردية على الرغم من أنه لا يزال في بداي المشوار، ويريد الاستماع والتحسن مع الأشخاص من حوله".

من هو اللاعب الأكثر خطوة في فرنسا؟

“بالطبع كيليان مبابي، ولكن فرنسا أكبر من مبابي، إنهم أقوياء في الدفاع، ولا أرغب في الحديث عنهم بشكل فردي".

لم تخسر فرنسا أي مباراة في أول 90 دقيقة منذ 10 سنوات.. ما رأيك ؟

"إنه أحد الفرق التي حصلت على أكبر عدد من النتائج الإيجابية لأطول فترات زمنية ممكنة، ولهذا يصعب التغلب عليهم، ولكن لدينا أسلحتنا، وسنأخذ المباراة إلى حيث نريد، نحن لا نخوض أي مباراة بمشاعر الخوف، ولكن مع اليقين بأننا نفعل ما يتوجب علينا فعله بشكل جيد".

هل هم فريق ممل كروياً؟

“أنا لا أرى كرة القدم بهذه الطريقة، إنهم في نصف النهائي مثلنا، وغيرهم لا، وما نريده هو الفوز ولن ننظر كثيرا إلى ما يفعلونه".

كيف تصف دورك في المنتخب الوطني؟

"أنا هنا منذ بضع سنوات حتى الآن، وأنا أتعلم في كل يوم، واكتسب عقلية قيادية، وأعتقد أن تجربتي في بطولتين كبيرتين تسمح لي بنقل ما أريد، وأعتقد أن إسبانيا تتمتع بقيم محددة للغاية، وتلعب دون خوف من أي شيء مع رجال صغار يتمتعون بالثقة بالنفس، ورجال كبار يملكون الخبرة"