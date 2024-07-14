إيلاف من نوشاتيل (سويسرا): تتفوق إنجلترا على إسبانيا بصورة لافتة في تصنيف اللاعبين الأكثر قيمة قبل نهائي يورو 2024 (الأحد)، فقد صنف مرصد CIES لكرة القدم (المركز الدولي للدراسات الرياضية في نوشاتل) منتخب "الأسود الثلاثة" على أنه يتمتع بأعلى قيمة مالية لنجومه في بطولة أوروبا مقارنة مع جميع المنتخبات، ومن ثم فهو يتفوق على نظيره الاسباني بصورة واضحة.

وقدرت قيمة فريق غاريث ساوثجيت بـ 1.45 مليار جنيه إسترليني، بينما احتلت إسبانيا المركز الرابع بقيمة 919 مليون جنيه إسترليني، وقد تم حساب ذلك من خلال النظر في قيمة أكثر من 6000 صفقة انتقال والأسعار المدفوعة في الماضي للاعبين ذوي الخصائص والسمات والقدرات المماثلة.

بيلينغهام يتصدر

وصنفت مجموعة البحث بالمرصد السويسري أعلى 10 لاعبين قيمة في بورصة انتقالات لاعبي إنجلترا وإسبانيا، ويتصدر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام القائمة، حيث تقدر قيمة لاعب خط وسط ريال مدريد بـ 245 مليون جنيه إسترليني (285 مليون يورو)، بعد ما يزيد قليلاً عن عام من انضمامه إلى العملاق الإسباني مقابل 113 مليون جنيه إسترليني.

ويتبعه فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، ويحتل الثنائي المركزين الثاني والثالث على التوالي بقيمة 176 مليون جنيه إسترليني (205 مليون يورو) و160 مليون جنيه إسترليني (186 مليون يورو).

يامال الأفضل في اسبانيا

اللاعب الإسباني لامين يامال البالغ من العمر 17 عامًا هو اللاعب الأعلى تصنيفًا في لاروخا في القائمة حيث يحتل المركز الرابع، يامال، الذي تألق مع إسبانيا طوال بطولة أمم أوروبا 2024، قدرت قيمته بـ 134 مليون جنيه إسترليني (156 مليون يورو) من قبل مرصد CIES لكرة القدم.

بالمر خامساً

كول بالمر، الذي تم استخدامه طوال يورو 2024 كبديل من قبل غاريث ساوثجيت، يحتل المركز الخامس بمبلغ 108 مليون جنيه إسترليني (126 مليون يورو) متقدماً على 92 مليون جنيه إسترليني (108 مليون يورو) وهي قيمة ديكلان رايس.

على الرغم من لعبه لمدة خمس دقائق فقط في بطولة أمم أوروبا 2024 في المباراة الأخيرة بالمجموعة ضد سلوفينيا، فإن أنتوني جوردون يظهر أيضًا في المراكز العشرة الأولى بتقييم قدره 74 مليون جنيه إسترليني (87 مليون يورو).

رودري الثاني في قائمة الاسبان

أما رودري فهو ثاني أعلى لاعب إسباني قيمة بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني (98 مليون يورو)، وأكمل نيكو ويليامز ولاعب الوسط المصاب بيدري المراكز العشرة الأولى، حيث تقدر قيمة كل منهما بـ 74 مليون جنيه إسترليني (86 مليون يورو) و73 مليون جنيه إسترليني (85 مليون يورو).

المفاجأة.. أين هاري كاين؟

وربما من المفاجئ أن قائد منتخب إنجلترا هاري كين لا يدخل ضمن العشرة الأوائل، على الرغم من انضمام اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى بايرن ميونيخ في صفقة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.

