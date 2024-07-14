إيلاف من لندن: من قال إن الرياضة لا علاقة لها بالسياسة؟ بالطبع هي واحد من أكثر المقولات كذباً في التاريخ، فالرياضة "عملياً" هي ساحة استعراض للصراعات السياسية والطبقية الاجتماعية بل والصراعات الدينية في بعض الأحيان.

صحيفة The National الأسكتلندية المحسوبة على التيار الانفصالي عن المملكة المتحدة، تجسد هذا البعد بصورة واضحة (خلط الرياضة مع السياسة)، فهي ترى بصورة واضحة ومباشرة في الرياضة فرصة لإظهار مشاعر العداء السياسي.

وعلى الرغم من ذلك فقد أثارت جدلاً واسعاً بهذا العنوان الاستفزازي للانجليز، لأن أحداً لم يطلب من دعاة الانفصال في اسكتلندا دعم المنتخب الانجليزي، ولكن لم يكن من المتوقع أن تكون نبرة الاستفزاز والعداء مباشرة بهذه الصورة.

فقد طالبت الصحيفة عبر غلافها بهزيمة جيرانهم الإنجليز، وحرصت على جعل رودري نجم اسبانيا ومان سيتي نجماً للغلاف، خاصة أنه يشتهر بقدراته الدفاعية في منتصف الملعب، وقدرته كذلك على بدء الهجمات، كما يؤدي بحماس لافت، ووضعت أمامه سائح انجليزي على هيئة كرة، ويقوم رودري بركله.

وكتبت الصحيفة على غلافها :"حان وقت الانتقام"، استباقاً لنهائي اليوم (الأحد) بين اسبانيا وانجلتر في بطولة يورو 2024، بل وقدمت للاسبان مبررات لفعل كل شئ من أجل الفوز عليهم، مضيفة:"الإنجليز يتكدسون على الشواطئ الاسبانيةكل صيف ويتركون مطاعمكم وحاناتكم وشوارعكم بحالة يرثى لها، ويعيشون في بلدكم عند تقاعدهم ويتسببون في ارباك المنظومة الصحية لديكم، لقد حان الوقت للانتقام منهم".

واختتمت الصحيفة رسالتها العدائية ضد الانجليز قائلة :"رسالتنا إليكم.. أنقذونا مما سيحدث لنا في حال فازوا لأنهم لن يتوقفوا عن إزعاجنا".