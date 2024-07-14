Charlotte (الولايات المتحدة): قاد المهاجم المخضرم البديل لويس سواريس منتخب بلاده الأوروغواي إلى تتويج مشاركتها في نهائيات كوبا أميركا لكرة القدم بالمركز الثالث بإنقاذه من الخسارة في الوقت الأصلي وتسجيله ركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة في الفوز على كندا 4 3 السبت في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

وكانت الأوروغواي البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط توتنهام الإنكليزي رودريغو بنتانكور في الدقيقة الثامنة، لكن لاعب وسط مرسيليا الفرنسي اسماعيل كونيه رد عليه بعد 14 دقيقة مدركا التعادل، قبل أن يمنح مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد التقدم للكنديين قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح مهاجم إنتر ميامي الأميركي الملقب بـ"إل بيستوليرو" (37 عاما) والذي دخل مطلع الشوط الثاني مكان مهاجم ليفربول الإنكليزي داروين نونييس، في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتابع هداف ليفربول الانكليزي وبرشلونة الاسباني سابقا تألقه بنجاحه في تسجيل الركلة الترجيحية الرابعة على غرار زملائه لاعب وسط ريال مدريد الاسباني فيديريكو فالفيردي وبنتانكور ولاعب وسط فلامينغو البرازيلي جورجيان دي أراسكاييتا، بينما أهدر كونيه ومدافع بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس ركلتين لكندا حيث تصدى الحارس سيرخيو روشيت للاولى، وتصدت العارضة لمحاولة الثانية على طريقة "بانينكا".

وأشاد المدرب الأرجنتيني للأوروغواي مارسيلو بييلسا بسواريس قائلا "إنه لاعب على أعلى مستوى، ورفيق عظيم، وكان بمثابة دعم كبير لنا جميعًا داخل وخارج الملعب".