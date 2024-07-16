لوس انجليس: باتت الصحّة الذهنية من أساسيات الرياضة بعدما كان الحديث عنها بمثابة شيء محرّم، لاسيما بعد الذي اختبره الرياضيون والرياضيات في الأعوام الأخيرة من انهيارات نفسية خلال الأحداث الكبرى، ولعل أبرزها في أولمبياد طوكيو صيف 2021 حين تصدّرت أسطورة الجمباز الأميركية سيمون بايلز العناوين ليس بسبب انجازات جديدة، بل لانسحابها من مسابقات عدّة بسبب وضعها النفسي.

تقول بايلز إن قدراتها البدنية الهائلة التي قادتها للتأهل إلى أولمبياد باريس حيث ستخوض الألعاب الصيفية للمرة الثالثة في مسيرتها، ترتكز على الاهتمام الكبير أيضاً بالصحة الذهنية.

وضمنت بايلز نهاية الشهر الماضي فرصة تعويض كابوس ألعاب طوكيو بتأهلّها إلى أولمبياد باريس، بعد سيطرتها على تجارب انتقاء المنتخب الأميركي المشارك في النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الصيفية.

ويأتي التأهل المتوقع لبايلز، بعدما أحرزت في بداية حزيران (يونيو) لقب بطولة الولايات المتحدة للمسابقة الكاملة، مرّة تاسعة قياسية في مسيرتها الزاخرة.

عادت بايلز إلى المسابقات في آب (أغسطس) 2023، بعد عام من التوقّف، اثر انهيارها في أولمبياد طوكيو حيث انسحبت من مسابقات عديدة صيف 2021، لوقوعها ضحية فقدان التوازن خلال الدوران في الهواء (تويستيز).

وتُعتبر بايلز من الأكثر تتويجاً بالألقاب في التاريخ، وكانت مرشّحة فوق العادة للفوز بست ميداليات ذهبية في ألعاب طوكيو، لكنها انسحبت من غالبية المنافسات من أجل أن تمنح الأولوية لصحتها الذهنية.

"ديانة بالنسبة لي"

واكتفت الفائزة بـ37 لقباً عالمياً وأولمبياً، بينها أربع ذهبيات في أولمبياد ريو 2016، بالتنافس في نهائي عارضة التوازن حيث فازت بالميدالية البرونزية.

وأمام حشد مبتهج في مينيابوليس خلال تجارب انتقاء المنتخب الأميركي، قالت بايلز في إشارة إلى ما حدث معها في صيف 2021 "لم أتخيّل أبداً أني سأعود إلى صالة الألعاب الرياضية مرّة أخرى... أن أشعر بالحرية مجدداً".

وعزت عودتها إلى التألق الذي كانت عليه قبل ألعاب طوكيو إلى "رؤية المعالج النفسي كل يوم خميس"، معتبرة أن هذا الأمر بات بمثابة "ديانة بالنسبة لي. لهذا السبب أنا هنا اليوم".

تعاطف كثر معها بعد الذي حصل معها في أولمبياد طوكيو، لكن وصفها آخرون بالانهزامية لاعتبارهم أنها كلفت الفريق الأميركي الذهبية.

بالنسبة لمدرّبتها الفرنسية سيسيل لاندي، فإن القرار الذي اتخذته بايلز ساعد في أخراج الحديث عن الصحة الذهنية من خانة المحرّمات، ما يشكّل نعمة للمتنافسين في جميع الألعاب الرياضية.

وقالت لاندي "أعتقد أنه كان من المعيب تقريباً التحدّث (إلى معالج نفسي)"، لأن غالباً ما يقول لك الناس "لديك مشكلة"، مضيفة "أنه (اللجوء إلى معالج) يساعد جميع الرياضيين. الأمر لا يتعلّق بوجود مشكلة. إنه في الواقع القيام بإجراءات استباقية والحرص على أن تكون أفضل ما يمكن أن تصل إليه كرياضي وشخص من خلال القيام بهذا العمل".

ورأت لاندي أنه بدأ الاعتراف بالصحة الذهنية كعنصر أساسي في الإنجازات الرياضية.

وقد استجابت الاتحادات والهيئات الرياضية لهذا المتطلّب المهم الجديد، حيث قدّمت الموارد وأضافت متخصّصين في مجال الصحة الذهنية إلى طواقمها.

وفي أولمبياد باريس 2024، سيضم نحو 90 منتخباً وطنياً مسؤولين معتمدين في مجال الصحة الذهنية، فيما قدّم المنظّمون مجموعة من وسائل الراحة التي تهدف إلى تعزيز الصحة الذهنية.

تحدّث أسطورة السباحة الأميركي مايكل فيلبس بصراحة عن معاناته، قائلاً في 2018 إنه بعد كل مشاركة أولمبية كان يقع في "حالة من الاكتئاب الكبير".

ويمكن للشكوك أن تضرب حتى عندما يبدو الرياضي مستعداً لفرض سطوته على أكبر المسارح.

فبعد عام فقط من فوزه بخمس ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو، انسحب السباح الأميركي كايليب دريسل فجأة من بطولة العالم لعام 2022 لأسباب طبية غير محدّدة.

"كنت خائفة في البداية"

ومنذ حينها، تحدّث عن الضرر الذهني الذي تسبّب به سعيه للوصول إلى الكمال وأجبره على الابتعاد عن الأحواض لمدّة عام تقريباً.

وسيكون دريسل متواجداً في باريس 2024 مع فرصة للدفاع عن اثنتين من الميداليات الذهبية الثلاث التي فاز بها في طوكيو.

وتنسب السباحة الأميركية ريغان سميث الفضل في استعادة مستواها إلى العمل مع عالمة النفس إميلي كلويه، سباحة النخبة السابقة التي تعمل الآن مع الاتحاد الأميركي للعبة.

كانت سميث في السابعة عشرة من عمرها عندما سجّلت رقمين قياسيين عالميين في سباقي 100 و200 متر ظهراً عام 2019.

لكن أزمة الثقة بالنفس وتراجع المستوى جعلاها تكتفي بفضيتين وبرونزية في أولمبياد طوكيو.

وقالت النجمة البالغة الآن 22 عاماً والتي تتمرّن مع مدرّب فيلبس السابق بوب باومان، إن التغيير في التدريب وقرارها باستشارة أخصائي في الصحة الذهنية ساعداها على العودة إلى مستواها السابق، ما خوّلها استعادة الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م ظهراً خلال تجارب انتقاء المنتخب الأميركي لباريس 2024.

وتطرّقت سميث إلى مسألة لجوئها إلى معالج نفسي "كنت خائفة في البداية. كنت خائفة من طلب المساعدة، ثم قمت بذلك أخيراً وأدركت ما كنت أفتقده لفترة طويلة".

صحيح أن مواطنها وزميلها في المنتخب جاك أليكسي، المتخصّص بالسباحة الحرة والذي سيخوض أول اولمبياد له، لم يطلب المساعدة من معالج نفسي، لكنه يعتقد أن الصحّة الذهنية هي "جزء كبير من النجاح" في رياضة حيث يمكن أن تمضي العديد من الأشهر أو حتى سنوات في التحضير من أجل سباق ينتهي في أقل من دقيقة واحدة.