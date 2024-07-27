إيلاف من باريس: منح المبارز التونسي فارس فرجاني بلاده والمنطقة العربية أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024، بإحرازه فضية مسابقة الحسام السبت، إثر خسارته أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه 11-15 في المباراة النهائية.

وهذه الميدالية الأولمبية الأولى لفرجاني (27 عاما) والثالثة للعرب في المبارزة بعد فضيتي المصري علاء الدين أبو القاسم في الشيش (لندن 2012) والتونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضا (ريو 2016).

عائلة تعشق هذه الرياضة

وفرجاني من عائلة كلها تلعب المبارزة، شقيقه محمد أيوب شارك في سلاح الشيش في ريو 2016، وشقيقه الآخر أحمد نافس في فئة الحسام في كؤوس للعالم عدة، أما والده صلاح فكان حكما دوليا في المبارزة، كما شاركت والدته وأعمامه وابناء عمه في منافسات رياضية على مختلف الأصعدة.

مشوار فرجاني في باريس

المباراة الأصعب في مشوار فرجاني جاءت في الدور قبل النهائي أمام المصري زياد السيسي، المصنف أول عالمياً، وتمكن بطل تونس من الفوز 15-11 في هذه المباراة، ولكنه على الرغم من ذلك قال إن أصعب مواجهة له في طريقه للنهائي هي مباراته أمام الصيني شين تشنبنغ، وتابع لشبكة بي إن سبورتس :" اللاعب الصيني استنفد طاقتي بالكامل في دور الـ8، لقد كان رائعا حقا لكني تفوقت عليه بذكاء، وفي مباراتي أمام السيسي شعرت بالخوف لكنني كنت في قمة التركيز، لأننا الآن في الأولمبياد، وهو حدث كبير يستحق كل هذا التركيز".

تونس "حالة رياضية خاصة"

وتعد تونس حالة رياضية خاصة على المستوى العالمي والأولمبي قياساً بقاعدة الممارسة، حيث يبلغ عدد سكانها 12 مليوناً، ولكن يسجل أبطال تونس حضورهم العالمي والأولمبي بصورة رائعة، فالميدالية التي حصدها فرجاني هي الميدالية الأولمبية رقم 16 في تاريخ مشاركات تونس في الدورات الأولمبية، من بينها 5 ذهبيات، وتونس هي البلد الرابع في ترتيب الدول العربية الأكثر تتويجاً أولمبياً بعد مصر والمغرب والجزائر.