إيلاف من تل أبيب: قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن حكومته تحتضن المجتمع الدرزي في هذا الوقت الصعب، وأضاف أنه "يشعر بالصدمة" من حجم هجوم حزب الله على مجدل شمس.

وقال نتانياهو الموجود في الولات المتحدة، ويعود ظهر الأحد في بيان بالفيديو: "كان من بين القتلى أطفال صغار يلعبون كرة القدم، كما قُتل آخرون أيضاً. قلوبنا كلها مكسورة بسبب هذه المشاهد، نحن نحتضن العائلات، ونحتضن المجتمع الدرزي بأكمله في وقته الصعب، وهو وقتنا الصعب أيضا".

وتعهد نتانياهو بأن إسرائيل لن تسمح لهذا الأمر بالمرور بصمت.

ومن المتوقع أن يعود رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إسرائيل عند الظهر، بحسب ما قاله أحد أعضاء الوفد المرافق له.

غالانت مع الشيخ طريف

من ناحيته قال وزير الدفاع يوآف غالانت للشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، إن تل أبيب "سوف تضرب العدو بقوة"، رداً على الهجوم الصاروخي المميت الذي شنه حزب الله.

وقال غالانت عبر منصة X إنه تحدث مع طريف "لمشاركة الحزن الشديد الذي أصاب الطائفة الدرزية والأمة الإسرائيلية بأكملها، في ضوء الهجوم القاتل الذي شنه حزب الله على مجدل شمس".

ويضيف: "في حديثي مع الشيخ، أكدت أننا سنضرب العدو بقوة".

