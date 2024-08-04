باريس: فازت الجزائرية كايليا نيمور، بذهبية المتوازي مختلف الارتفاع في منافسات الجمباز للسيدات، بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" اليوم الأحد.



وحققت نيمور، البالغة من العمر 17 عاما، إنجازا تاريخيا بتحقيق أول ميدالية للعرب وقارة أفريقيا في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الأولمبية.



وبذلك تهدي الجزائر، العرب، أول ميدالية ذهبية في منافسات أولمبياد باريس 2024.



وتصدرت كايليا نيمور، الترتيب العام في منافسات المتوازي مختلف الارتفاعات برصيد 15.700 نقطة، وخلفها الصينية كاي كيوان في المركز الثاني لتحقق الميدالية الفضية، بينما حصدت الأمريكية سونيزا لي، البرونزية، بعدما جاءت في المركز الثالث.



ورفعت البطلة الجزائرية، رصيد العرب في أولمبياد باريس إلى 3 ميداليات، بعد فضية سلاح السيف عن طريق التونسي فارس الفرجاني، وبرونزية سلاح المبارزة عن طريق المصري محمد السيد.





