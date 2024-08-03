إيلاف من تل أبيب: تواصل إسرائيل حصد الميداليات في أولمبياد باريس 2024 في مشهد ليس بالمعتاد تاريخياً، خاصة أن رياضة "البطولة" في تل أبيب بعيدة نسبياً عن المستويات العالمية والأولمبية، ولكنها حاضرة في بعض الرياضات.

مفاجأة أولمبياد باريس تتمثل في فوز إسرائيل حتى الآن بـ 6 ميداليات منها ذهبية في الإبحار لتوم روفيني، وهو إسرائيلي الأب بريطاني الأم، وبعد الفوز بهذا العدد من الميداليات أصبحت إسرائيل في صدارة دول الشرق الأوسط في جدول ترتيب الميداليات حتى السبت.

تونس ومصر الأقرب

كما تتفوق إسرائيل بفارق كبير عن جميع الدول العربية المشاركة في الأولمبياد الباريسي، حيث تحتل إسرائيل حتى اليوم (السبت) المركز 21 برصيد ميدالية ذهبية، و4 فضيات، وبرونزية.

فيما تعد تونس هي الدولة العربية الأولى في جدول ترتيب الأولمبياد حتى الآن، ولديها فضية تحتل بها المركز الـ 44، ومصر في المركز 53 ببرونزية واحدة.

ولايزال هناك متسع من الوقت، والمزيد من المنافسات والميداليات التي يمكن التنافس عليها في الأيام القادمة، خاصة أن الأولمبياد سوف يختتم في 11 آب (أغسطس) الجاري.

بالعودة إلى ميداليات إسرائيل في أولمبياد باريس الحالي، فقد توج السبت توم روفيني بذهبية الإبحار، ومن المعروف أن الذهبية هي التي يعتد بها في جدول الترتيب الأولمبي، كما فازت شارون كانتور بالفضية، وحصل لاعب الجمباز الفني أرتيم دولغوبيات على الميدالية الفضية، حيث سجلت إسرائيل رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخها الرياضي بـ 6 ميداليات في باريس حتى السبت، و3 ميداليات في يوم واحد.

وحققت ميداليات الرياضيين الثلاثة رقما قياسيا جديدا لإسرائيل بحصولها على الميدالية الرابعة والخامسة والسادسة في ألعاب باريس في يوم واحد، لتتجاوز ميدالياتها الأربع في ألعاب طوكيو عام 2021 بأكملها.

ومع حصول إسرائيل على الميداليات الثلاث يوم السبت، يصل إجمالي ميداليات إسرائيل في الألعاب الأولمبية طوال تاريخها إلى 19 ميدالية.

من أجل جنود إسرائيل

وقال روفيني للقناة 12 بعد حصوله على الميدالية الذهبية: "لقد فعلت ذلك من أجل جنودنا الشجعان".

تغلب روفيني على الأسترالي جراي موريس الذي فاز بالميدالية الفضية، والهولندي لوك فان أوبزيلاند الذي حصل على الميدالية البرونزية.

روفيني يبلغ 24 عاماً، وهو مولود لأم بريطانية وأب إسرائيلي، وقد بدأ الإبحار في سن الثامنة.

وسبق له أن حصل على المركز الرابع في بطولة العالم 2022، وقبل ذلك فاز بميداليات ذهبية وبرونزية في بطولة العالم للشباب عامي 2016 و2017 على التوالي.

وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2023، واحتل المركز الثامن في بطولة العالم لهذا العام، مما جعله راكب الأمواج الإسرائيلي الأعلى تأهيلاً.

وقال روفيني للقناة 12: "أعتقد أنني كنت الحصان الأسود ولم يتوقع أحد أن أفوز، في نصف النهائي، كنت خائفًا من إنهاء المركز الرابع أو الخامس، وهذا ما حدث لي في الماضي، لكنني قدمت كل ما عندي وفعلت كل شيء."

يذكر أن الميداليات التي حصلت عليها إسرائيل حتى الآن (السبت) في أولمبياد باريس والتي يبلغ عددها 6 ميداليات جاءت في 3 لعبات، وهي الجمباز، والجودو، وركوب الأمواج.



