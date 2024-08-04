باريس: حقق "منتخب الأحلام" الأميركي العلامة الكاملة في دور المجموعات لمسابقة كرة السلة في دورة الالعاب الأولمبية في باريس عندما تغلب على بورتوريكو 104 83 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وحذت حذوه سيدات إسبانيا بتغلبهن على صربيا 70 62 السبت ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقاد الثنائي بوغدان بوغدانوفيتش ونيكولا يوكيتش صربيا إلى حجز بطاقتها إلى ربع النهائي بفوزها على جنوب السودان 96 85.

واستفادت اليونان من خسارة جنوب السودان وحجزت البطاقة الاخيرة الى ربع النهائي كثاني أفضل منتخب في المركز الثالث بعد البرازيل.

في المباراة الاولى، تابع المنتخب الأميركي بدايته الرائعة نحو الفوز بالذهبية الخامسة توالياً والسابعة عشرة في مشاركته العشرين، عندما أضاف بورتوريكو الى قائمة ضحاياه.

وهي المباراة الثالثة ينهيها منتخب الاحلام بتسجيله أكثر من 100 نقطة بعدما تغلب على صربيا 110 84 وجنوب السودان 103 86.

وتُدين الولايات المتحدة بفوزها الى نجم مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز، أفضل مسجل في المباراة برصيد 26 نقطة، واضاف لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل إمبيد 15 نقطة، وهداف فينيكس صنز كيفن دورانت 11 نقطة، وكل من نجم لوس أنجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس وجايسون تايتوم وأنتوني ديفيس 10 نقاط، مع ثماني تمريرات حاسمة لجيمس و10 متابعات لتايتوم.

في المقابل، كان لاعب نيو أورليانز بيليكانز خوسيه الفارادو أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 18 نقطة.

ودخلت بورتوريكو المباراة بقوة وحسمت الربع الاول في صالحها بفارق أربع نقاط (29 25، لكن سرعان ما استعادت الولايات المتحدة أفضليتها وردت بقوة في الربع الثاني وبفارق 23 نقطة (39 16) منهية الشوط الاول في صالحها بفارق 19 نقطة (64 45).

وتابعت الولايات المتحدة تفوقها في الربع الثالث وكسبته بفارق تسع نقاط (23 14)، قبل أن تعود بورتوريكو في الربع الاخير (24 17) من دون أن تتفادى خسارتها الثالثة تواليا وبالتالي خروجها خالية الوفاض.

وفي المجموعة ذاتها، استعادت صربيا توازنها عقب الخسارة أمام الولايات المتحدة فحققت فوزها الثاني وكان على حساب ممثل القارة السمراء جنوب السودان بفضل لاعبي أتلانتا هوكس بوغدانوفيتش ودنفر ناغتس يوكيتش.

وسجل بوغدانوفيتش 30 نقطة مع مع ثماني تمريرات حاسمة، واضاف يوكيتش 22 نقطة مع 13 متابعة بينها 11 دفاعية. كما تألق لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر فاسيلي ميتشيتش بتسجيله 15 نقطة مع سبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز ماريال شايوك وكارليك جونز في صفوف جنوب السودان برصيد 17 نقطة لكل منهما مع ثماني متابعات للاول و10 تمريرات حاسمة للثاني.

واستفادت يونان عملاق ميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو وخطفت البطاقة الثانية لأحد افضل منتخبين في المركز الثالث.

وكانت اليونان بحاجة الى فوز صربيا على جنوب السودان بفارق ثلاث نقاط أو أكثر للتفوق على جنوب السودان بفارق السلات.

وانهت اليونان الدور الاول في المركز الثالث للمجموعة الأولى، فيما نالت البرازيل، ثالثة الثانية، البطاقة الاولى لأفضل منتخبين في المركز الثالث.

وتلعب في ربع النهائي الولايات المتحدة مع البرازيل وألمانيا مع اليونان وكندا مع فرنسا وصربيا مع أستراليا.

3 من 3 لسيدات إسبانيا

وأنهت سيدات إسبانيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة أيضا عندما تغلّبن على صربيا 70 62 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وهو الفوز الثالث لإسبانيا في ثلاث مباريات في الدور الاول فرفعت رصيدها الى 6 نقاط وضمنت صدارة المجموعة.

وسيطرت الإسبانيات على الأرباع الثلاثة الاولى 16 13 و21 15 و18 10، قبل أن تنتفض الصربيات في الربع الاخير ويكسبنه 24 15 دون أن يتفادين الخسارة الاولى بعد فوزين متتاليين.

وكانت كاساس كيرالت أفضل مسجلة في صفوف إسبانيا برصيد 10 نقاط، فيما برزت الصربية إيفون أندرسون في صفوف صربيا والمباراة بتسجيلها 18 نقطة.

وحققت الصين فوزها الاول في المسابقة عندما تغلبت على بورتوريكو 80 58.

وعززت الصين موقعها في المركز الثالث برصيد أربع نقاط وبات عليها الانتظار حتى الأحد عندما تختتم المنافسات لمعرفة مصيرها بين أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث من أجل اللحاق بركب المتأهلين المباشرين (أصحاب المركز الأول والثاني في المجموعات الثلاث من المنافسة).

وتلعب الأحد فرنسا مع أستراليا، وكندا مع نيجريا (المجوعة الثانية)، واليابان مع بلجيكا، وألمانيا مع الولايات المتحدة (المجموعة الثالثة).

وتتصدر فرنسا التي ضمنت تأهلها كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث على الأقل، المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام نيجيريا وأستراليا، فيما تحتل كندا المركز الاخير برصيد نقطتين.