إيلاف من باريس: تقدمت بريطانيا العظمى لتحتل المركز الخامس في جدول ميداليات أولمبياد باريس بعد حصادها 10 ذهبيات،وبالطبع لازال الصراع نارياً بين الصين وأميركا على الصدارة، فيما تبتسم الأرض لفرنسا بقوة حتى الآن (السبت)، فيما تسجل أستراليا حضورها القوي مع التوب 5ـ، فمن المعروف أن أستراليا واحدة من أقوى الأمم الرياضية في العالم.

1-الصين

16 : ذهبية

12 : فضية

9 : برونزية

37 : المجموع

2-الولايات المتحدة

14 : ذهب

24 : فضية

23 : برونزية

61 : المجموع

3- فرنسا

12 : ذهبية

14: برونزية

15 : برونزية

41 : المجموع

4- أستراليا

12 : ذهبية

8 : فضية

7 : برونزية

27 : المجموع

5- بريطانيا

10 : ذهبية

10 : قضية

13 : برونزية

33 : المجموع

- ملاحظة: مقياس الترتيب الأساسي هو المداليات الذهبية، فالولايات المتحدة لديها حتى اليوم (السبت) 61 ميدالية وفي المركز الثاني، فيما حصدت الصين 37 ميدالية ولكنها في الصدارة، والسبب في ذلك أن الصين لديها 16 ذهبية وأميركا 14 ذهبية.