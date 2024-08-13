إيلاف من لندن: ليست المرة الأولى، ولكنها قد تكون الأخيرة التي يواجه خلالها مانشستر سيتي اتهامات بارتكاب مخالفات مالية كبيرة، وخرقه قواعد الدوري الانكليزي، مما يهدد النادي بعقوبات قاسية قد تصل إلى حد هبوطه لدوري الدرجة الأدن.

فهل هي "مؤامر"ة للإطاحة به من عالم الكبار بعد أن سيطر على البطولات؟ أم أن هناك بالفعل 115 مخالفة مالية ارتكبتها إدارة مان سيتي، تستوجب انزال العقوبات على النادي؟

على أي حال ستُصدر لجنة مستقلة حكمها بشأن انتهاكات مالية مزعومة ارتكبها بطل الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي وغيره من فرق الدرجة الممتازة، ومن المقرر أن تُصدر لجنة مستقلة حُكمها خلال الموسم بشأن 115 تهمةً ضد مانشستر سيتي بسبب انتهاكات مالية مزعومة، وعلى الأرجح سوف يحدث ذلك في بداية عام 2025، حينها سوف تتضح الصورة بصفة نهائية.

حالة من عدم اليقين

وعندما سئل عما إذا كانت المشكلات المالية غير المحلولة ستلقي بظلالها على موسم 2024-2025، قال ماسترز لشبكة سكاي سبورتس "إن الأمر مهم، وأنا أتفهم أنه يخلق حالةً من عدم اليقين والإحباط، لكن لا يوجد بديل سعيد لفرض القواعد التي يتفق عليها الجميع قبل بداية كل موسم".

وأضاف "لقد نظروا في أعين بعضهم البعض وصافحوا بعضهم البعض وقالوا سنلتزم بهذه القواعد. لذلك يجب على رابطة الدوري الإنكليزي تطبيق القواعد".

وأكمل "مهما كانت الصعوبات أو الإحباطات التي يتسبب بها ذلك، فهي جزء من الحماية والحفاظ على مسابقة الدوري الإنكليزي، قيمها الأساسية وتنافسيتها. وهذا هو دوري حقاً، وهذا ما أريد الاستمرار في القيام به".

السيتي ينكر بشدة

وتوج مانشستر سيتي الذي يسعى إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الخامسة توالياً، وهو أمر غير مسبوق، بلقب الدوري مرتين منذ توجيه الاتهامات التي ينكرها بشدّة، إليه في شباط (فبراير) من العام الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن جلسة الاستماع في قضية مانشستر سيتي قد تبدأ في أيلول (سبتمبر)، لكن ماسترز رفض تحديد جدولٍ زمنيّ.

وتابع "أعتقد أنّ الأمر يحتاج إلى حلّ. إنه ليس في أيدينا، بل في أيدي لجنة مستقلة. إنهم مسؤولون عن توقيت وسير العملية، ويجب أن نتركهم يمضون قدماً فيها".

تتعلق انتهاكات سيتي المزعومة بقواعد تتطلب الإبلاغ عن معلومات مالية دقيقة وتقديم تفاصيل معلومات حول رواتب المدرب واللاعب ضمن العقود ذات الصلة.

كما يشيرون إلى مسؤولية النادي كعضو في الدوري الإنكليزي عليه الالتزام باللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولوائح الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري المحلي.

ويُزعم أن سيتي انتهك القواعد التي تتطلب منه التعاون والمساعدة في تحقيقات رابطة الدوري الإنكليزي في تلك الانتهاكات والتي قالت رابطة الدوري إنها بدأت في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

العقوبات لا تستثني أحداً

وحسمت نقاط من رصيد إيفرتون ونوتنغهام فوريست بسبب انتهاكات قواعد الربحية والاستدامة في الموسم الماضي، وتظل هذه القواعد سارية المفعول في الموسم الجديد، مما يجبر الناديين على الحدّ من الخسارات المالية إلى 105 ملايين جنيه إسترليني (134 مليون دولار) كحدّ أقصى على مدى ثلاثة مواسم.

وأردف ماسترز قائلا "لا يمكنني التكهن حول ذلك (ما إذا كانت هناك اتهامات متعلقة بقواعد الربحية والاستدامة في فترة تقييم موسم 2023-2024)".

وختم "يمكنك الحكم على الأمر في الحقيقة عندما تُدقّق الحسابات، وهذه عملية لن تبدأ قبل نهاية العام".

ما هي التهم الموجهة إلى مان سيتي؟

تم اتهام مانشستر سيتي وفقاً لتقرير موقع شبكة "سكاي سبورتس" العالمية بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف حوالي 100 مرة خلال فترة 9 سنوات، والتي بدأت في عام 2009 واستمرت حتى عام 2018، وخلال تلك الفترة، فاز مان سيتي، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

تم تصميم قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان إنفاق الأندية ما تكسبه فعلياً، وليس بالدعم المالي الخارجي.

وفقًا للدوري الإنجليزي الممتاز، انتهك مانشستر سيتي القواعد على مدى 9 مواسم من خلال العجز المزعوم عن تقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة.

مدير كان يتقاضي راتباً أعلى من المعلن

ومن بين التهم الموجهة إلى سيتي أنهم لم يكشفوا بشكل كامل عن المكافآت المالية التي تم دفعها لأحد مديريهم على مدى أربع سنوات. الاقتراح هو أنه كان هناك عقد سري، لذا كان أحد المديرين يتقاضى أجرًا أكبر بكثير مما هو معلن رسميًا.

وزعم الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا أن مان سيتي لم يلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مدى 5 سنوات.

ويزعمون أيضًا أن مان سيتي لم يتعاون بشكل كامل مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي العقوبات المحتملة؟

وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن تكون العقوبات عبارة عن خصم نقاط وقد تصل إلى التهديد بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والهبوط للدرجات الأدني، على الرغم من أنه توجد توقعات بأن ذلك لن يحدث على الأرجح، فهي عقوبة شديدة للغاية.

العقوبات قد تكون:

- إيقاف النادي عن خوض مباريات البريميرليغ

- خصم نقاط

- التوصية بإعادة مباريات الدوري

- توصية بأن يقوم الدوري بطرد النادي المدعى عليه

- تعويض النظام بكامله

- إلغاء أو رفض تسجيل اللاعبين في مان سيتي

ماذا تفعل الأندية المنافسة من كل ذلك؟

تريد العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هبوط السيتي إلى الدرجة الثانية إذا ثبتت إدانة السيتي بخرق القواعد على مدى 9 مواسم.

هناك شعور بين أندية الدرجة الأولى بأن سحب ألقاب السيتي بأثر رجعي سيكون بلا معنى ويسبب ارتباكًا، ولكن من غير المرجح أيضًا أن يكون للغرامة تأثير كبير أيضًا.

الأندية التي كانت تضغط بشدة من أجل اللعب هي الأعضاء الآخرون في ما يسمى بـ "الستة الكبار": مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام، ولن يكون هناك الكثير من التعاطف مع سيتي، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات في آخر 11 عامًا، إذا ثبتت إدانتهم.

كيف بدأ التحقيق؟

السبب الوحيد وراء ظهور كل هذا هو أنه قبل 5 سنوات، نشرت صحيفة دير شبيغل Der Spiegel الألمانية تحقيقًا يستند إلى عمل هاكر الكمبيوتر البرتغالي روي بينتو Rui Pinto، الذي اخترق حسابات البريد الإلكتروني للعديد من أندية كرة القدم ووكلاء كرة القدم.

كانت هذه القصة هي التي بدأت تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن مانشستر سيتي، والذي أدى أيضا قيام الدوري الإنجليزي الممتاز بفتح التحقيقات مع السيتي.

أصدر مانشستر سيتي بيانًا في وقت توجيه الاتهامات، وجاء فيه: "تفاجأ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما في ضوء المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي نشرتها رابطة الدوري الإنجليزي، يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بشكل محايد في مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة الموجودة لدعم موقفه".

"وبالتالي فإننا نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد."

هل يستطيع سيتي الاستئناف؟

سيتم تشكيل اللجنة المستقلة من ثلاثة أعضاء، سيتم اختيارهم من قبل موراي روزين، رئيس اللجنة القضائية للدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن أن تضم اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص أيًا من أعضاء اللجنة القضائية الخمسة عشر، بالإضافة إلى غير الأعضاء.

بمجرد صدور الحكم، سيتمكن الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي من الاستئناف، على الرغم من أنه لا يمكن رفعه إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وبدلاً من ذلك، سيقوم روزن بتعيين لجنة استئناف مكونة من أعضاء جدد. يوجد حاليًا ستة أعضاء في لجنة الاستئناف في الدوري الإنجليزي الممتاز.