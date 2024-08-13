لندن : أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع الثنائي الهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي من بايرن ميونيخ الألماني.

ولم يكشف العملاق الإنكليزي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت أن الثنائي وصل إلى أولد ترافورد مقابل 60 مليون جنيه استرليني (77 مليون دولار، 70 مليون يورو).

سينضم المدافع دي ليخت، البالغ من العمر 25 عامًا، الآن مرة أخرى إلى مواطنه مدرب يونايتد إريك تن هاغ، بعد أن لعب تحت قيادته في نادي أياكس أمستردام الهولندي، بعد الاتفاق على عقد لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال دي ليخت الذي فاز سابقا بألقاب الدوري في ثلاث دول مختلفة مع أياكس (هولندا) ويوفنتوس (إيطاليا) وبايرن ميونيخ (ألمانيا)، في تصريح لموقع ناديه الجديد على الإنترنت: "بمجرد أن سمعت أن مانشستر يونايتد يريدني، شعرت بالإثارة بشأن فرصة التحدي الجديد في مثل هذا النادي التاريخي.

وأضاف "في المحادثات التي تلت ذلك، أُعجبت بالرؤية التي حددتها قيادة كرة القدم، والدور الذي رأوه لي فيها".

وتابع "أشرف إريك تن هاغ على المراحل الأولى من مسيرتي الاحترافية وبالتالي فهو يعرف كيف يحصل على أفضل ما لدي وأتطلع بفارغ الصبر إلى العمل معه مرة أخرى".

وأردف قائلا: "أعرف ما يلزم للنجاح على أعلى مستوى، وأنا مصمم على مواصلة هذا السجل في هذا النادي المميز".

وجاء التعاقد مع دي ليخت من أجل تعزيز قطب دفاع مانشستر يونايتد بعد رحيل الفرنسي رافايل فاران، بالإضافة إلى إصابة الوافد الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية الفرنسي ليني يورو في قدمه في المباراة الودية ضد ارسنال والتي قد تبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

من حهته، لعب مزراوي البالغ من العمر 26 عامًا، أيضًا تحت قيادة تن هاغ في أياكس، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري مع النادي الهولندي وآخر مع بايرن ميونيخ.

كما شارك الظهير الايمن الذي بإمكانه اللعب ظهيرًا أيسر أيضًا، في 28 مباراة مع المغرب ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقع عقدًا لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لعام آخر وجاء التعاقد معه في اليوم الذي تم فيه تأكيد رحيل الظهير آرون وان بيساكا إلى منافس الدوري الإنكليزي الممتاز وست هام يونايتد.

وقال مزراوي: "إنه شعور لا يصدق أن أكون لاعبًا في مانشستر يونايتد، ولا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد مرتديًا القميص الأحمر".

وأضاف "أعلم أنني انضممت إلى النادي في وقت مثير، كل من تحدثت إليه لديه الطموح عينه لنا للفوز بالألقاب معًا ويمكنني أن أشعر بالعزم على تحقيق ذلك".

من المقرر أن يكون الوافدان الجديدان جاهزين لمباراة مانشستر يونايتد الافتتاحية للموسم ضد فولهام في أولد ترافورد يوم الجمعة، حيث يسعى الشياطين الحمر جاهدين إلى تلميع صورتهم بعد المركز الثامن في الموسم الماضي والذي كان الأسوأ لهم منذ عهد البريمرليغ.