لندن : قاد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو فريقه برايتون إلى الفوز الثاني تواليا على ضيفه مانشستر يونايتد 2 1 السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

افتتح داني ويلبيك التسجيل لبرايتون (32) وعادل العاجي أماد ديالو ليونايتد (60) قبل أن يخطف بيدرو النقاط الثلاث (90+5).

ورفع برايتون رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 3 0 في المرحلة الأولى، فيما تلقى يونايتد الخسارة الأولى بعد الفوز على فولهام 1 0.

بدأ بيدرو بالتهديد أولاً من جهة برايتون بتسديدة بعيدة عن مرمى الحارس الكاميروني أندري أونانا (10).

وردّ ديالو سريعا بتسديدة أخطر حين تلقّى عرضية من البرتغالي ديوغو دالوت لكنّه سدّد على الطاير فوق المرمى (11).

حاول البرازيلي كازيميرو افتتاح التسجيل للضيوف برأسية بعد متابعته ركلة حرة نفذها البرتغالي برونو فرنانديش، لكن كرته علت العارضة (24).

وافتتح داني ويلبيك التسجيل إثر تمريرة من الياباني كاورو ميتوما وسط تغطية سيئة من الدفاع (32).

وهذا الهدف الـ100 في مسيرة ويلبيك مع الأندية التي لعب لها ضمن مختلف المسابقات، والسادس في مرمى يونايتد، ناديه السابق، كثاني أكثر الفرق تسجيلاً في مرماها بعد وست هام (7) وفقا لـ"أوبتا" للإحصاءات.

وأراد ماركوس راشفورد التعديل سريعا برأسية تصدى لها الحارس جايسون ستيل وتابعها المهاجم مرة ثانية برأسه في الشباك، لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل (33).

وجرّب مايسون ماونت بتصويبة من داخل المنطقة لكن ستيل تصدّى (36).

وبدأ برايتون الشوط الثاني بقوة وكاد المخضرم جيمس ميلنر يُسجّل الثاني لكن دالوت أبعد تسديدته قبل أن تتخطى خط المرمى (52).

وأدرك ديالو التعادل حين انطلق على الجهة اليمنى بعد تمريرة من المغربي نصير المزراوي، فدخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبا ثم سدد وارتدت تسديدته من الدفاع إلى الشباك (60).

واعتقد لاعبو يونايتد أنهم تقدّموا بالنتيجة حين لعب فرنانديش عرضية تابعها البديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو باتجاه المرمى، لكن زميله البديل الآخر جوشوا سيركسي الذي كان في موقف تسلل، لمسها قبل أن تقطع خط المرمى، فألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (70).

وحاول الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي تسجيل هدف الفوز بتسديدة من على مشارف المنطقة التقطها الحارس (90).