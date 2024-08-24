مونتيفيديو : تعرّض الأوروغوياني خوان إزكييردو، لاعب ناسيونال، لاضطراب في ضربات القلب خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس، وهو الآن في حالة "مستقرة" ولكنه لا يزال في العناية المركزة في مستشفى برازيلي، وفقا لما ذكره النادي الجمعة.

انهار إزكييردو (27 عاماً) الخميس على أرض ملعب مورومبي في ساو باولو، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة ضد ساو باولو البرازيلي التي انتهت بفوز الأخير 2 0 وتأهله إلى ربع نهائي كأس ليبرتادوريس.

ودخل المدافع كبديل مطلع الشوط الثاني ثم استُبدل في الدقيقة 90+1 بعدما قُدّمت له الرعاية الطبية سريعا قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى ألبرت آينشتاين في المدينة.

وقد أثار الحادث مشاعر القلق في نهاية المباراة، إذ ألغى نادي ناسيونال مؤتمره الصحافي ولم يُقدّم تصريحات في المنطقة المختلطة.

وأكد ناسيونال في بيان الجمعة أن إزكييردو "سيبقى تحت المراقبة لمدة لا تقل عن 72 ساعة".

من جانبه، أعرب ساو باولو عن دعمه للاعب في رسالة نشرها على منصة "إكس"، كما تلقى إزكييردو رسائل تضامن من لاعبين أوروغويانيين عدة، بمن فيهم نجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنكليزي سابقاً وإنتر ميامي الأميركي حالياً لويس سواريس.

وأوضح رئيس ناسيونال لإحدى الإذاعات المحلية أن اختبارات رسم القلب تُجرى سنويا لجميع اللاعبين، ولم تكشف حتى الآن عن أي خلل في القلب.