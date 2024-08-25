زاندفورت : تُوّج سائق ماكلارين البريطاني لاندرو بسباق جائزة هولندا الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد، متفوقا على صاحب الأرض ماكس فيرستابن.

وتمكن فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة، من تجاوز نوريس عند انطلاق السباق، لكنّ السائق البريطاني تمكن من استعادة الريادة في اللفة 18 في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على الإطلاق في مسيرته.

وحلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث.

وقلّص نوريس الفارق بينه وبين فيرستابن متصدر الترتيب العام للسائقين الى 71 نقطة.

وعلى الرغم من المدّ البرتقالي الكبير الذي غطّى مدرجات حلبة راندفورت الهولندية دعما لفيرستابن، إلا أنّ الأخير لم يتمكن من مجاراة نوريس على متن سيارة مرسيدس المتطورة والتي بدأت في إظهار قدرات تنافسية عالية.

وجاءت إنطلاقة السباق حسّاسة للغاية، حيث طغت الشكوك حول قدرة نوريس على الصمود عند خط الانطلاق بعد أن أخفق البريطاني في ثلاث محطات سابقة هذا الموسم في استغلال انطلاقه من المركز الأول.

وبالفعل، سقط نوريس أمام رهبة اللحظات الأولى وتمكن فيرستابن من تجاوزه وسط صيحات المشجعين حيث انتزع سائق ريد بول المركز الأول بفارق 0.9 ث في اللفة الثانية.

وتمكن بطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة من تسجيل لفة ثانية الأسرع، معززا تقدمه على حساب نوريس.

ومتسلحا بسرعة ماكلارين على مدار هذا الأسبوع، تمكن نوريس من العودة بقوة لمقارعة فيرستابن، قبل أن يتمكن في اللفة 18 من تجاوزه في المنعطف الأول.

وقال فيرستابن لمهندسي ريد بول بعد أن تقدم عليه نوريس بفارق 4 ثوان "لا أستطيع القيادة بسرعة أكبر. السيارة لا تستجيب لمحاولاتي".