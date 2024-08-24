برلين : مُني شتوتغارت ثاني الدوري الالماني لكرة القدم في الموسم المنصرم بهزيمة قاسية أمام مضيفه فرايبورغ 1 3 السبت في المرحلة الأولى.

تقدم شتوتغارت الذي أنهى الموسم الماضي خلف باير ليفركوزن البطل من دون هزيمة في موسم تاريخي ومتفوقاً على بايرن ميونيخ الثالث، بهدف استعراضي من الوافد الجديد لتعويض رحيل الغيني سيرهو غيراسي إلى بوروسيا دورتموند، المهاجم البوسني إرمدين ديميروفيتش بعد دقيقتين من صافرة البداية.

وردّ فرايبورغ الذي يشرف عليه هذا الموسم المدرب يوليان شوستر بدلا من كريستيان شتراي، بثلاثية تناوب عليها المدافع لوكاس كوبلر (26 و61) والياباني ريتسو دوان (54).

وتصدر فرايبورغ الترتيب بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الفائز على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2 0، وباير ليفركوزن حامل اللقب الذي انتزع فوزا قاتلا من مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وذلك بانتظار بقية المباريات حيث يلعب الأحد بايرن ميونيخ مع فولفسبورغ.

البديل غيتينز يقود دورتموند للفوز

وقاد البديل الجناح الانكليزي جيمي غيتينز فريقه دورتموند لحصد النقاط الثلاث على أرضه أمام 82 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وافتتح غيتينز (20 عاما) الذي غيّر اسمه من باينو غيتينز في الصيف، التسجيل بعد 14 دقيقة من نزوله إلى ارض الملعب بتسديدة رائعة (73)، قبل أن يقضي على آمال الضيف باضافته الثاني بعدما تسلّم الكرة من منتصف الملعب وانطلق بها ليسدد بقدمه اليسرى مرت بين قدمي الحارس كيفن تراب في الدقيقة الثالثة الوقت بدل الضائع.

قال غيتينز لشبكة سكاي "إنه شعور مجنون أن تسجل ليس مرة واحدة بل مرتين. إنها أول مباراة في الموسم وهي مهمة للغاية. لقد كانت مباراة جيدة للغاية اليوم".

واستهل مدرب دورتموند الجديد نوري شاهين الذي حلّ بدلا من إدين تيرزيتش في الصيف رغم أن الأخير قاد النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، مباراته الاولى في الدوري بانتصار.

تدرج شاهين في صفوف الناشئين في دورتموند قبل أن يقضي فترات في ليفربول الانكليزي وريال مدريد الإسباني.

وهو الفوز العاشر على التوالي لدورتموند في مباريات المرحلة الافتتاحية.

لايبزيغ يستعد بأفضل طريقة لمواجهة ليفركوزن

وكانت بداية لايبزيغ ناجحة أيضا بفوزه على ضيفه بوخوم 1 0، سجله في الدقيقة 59 البديل النروجي أنتونيو نوسا الوافد الجديد هذا الصيف لتعويض رحيل الإسباني داني أولمو المتوّج مع "لا روخا" بكأس أوروبا 2024 إلى برشلونة.

وسجل ابن الـ19 عاما والقادم من كلوب بروج البلجيكي مقابل 22 مليون يورو هدف النقاط الثلاث من لمسته الثانية للكرة، وبعد 4 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بتغيير ناجح من المدرب ماركو روزه.

وخاض لايبزيغ، المتوّج بكأس ألمانيا مرتين في المواسم الثلاثة الاخيرة، الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه وقائده المجري ويلي أوربان (85).

ويحلّ لايبزيع السبت المقبل ضيفا على ليفركوزن آملا في الحاق به خسارته الأولى في "بوندسليغا" بعد 35 مباراة توالياً لم يذق فيها طعم الهزيمة.

وتفادى بوخوم في الموسم الماضي الهبوط إلى الدرجة الثانية بخوضه ملحقا أمام فورتونا دوسلدورف حسمه لصالحه بركلات الترجيح بعدما خسر على أرضه 0 3 وفاز بالنتيجة ذاتها إيابا خارج معقله.

وانتزع أونيون برلين نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه ماينتس 1 1، بعدما سجل البديل السلوفاكي لازلو بينتش هدف التعادل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 74، ردا على هدف السبق من نديم أميري.

وتفادى أونيون برلين بشق الأنفس الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم المنصرم بعدما خاض مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي سبقه.

وقاد المهاجم المخضرم الكرواتي أندري كراماريتش فريقه هوفنهايم للفوز على ضيفه الصاعد للمرة الاولى في تاريخه إلى النخبة هولشتاين كيل 3 2.

سجل كراماريتش (33 عاما) اهدافه في الدقائق 6 من ركلة جزاء و37 و87، وللخاسر السويدي ألكسندر بيرهاردسون (63) والياباني شوتو ماشينو (89).

وأكمل هولشتاين اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد أندو كيلاتي ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 82.

وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه فيردر بريمن 2 2.

سجل لاوغسبورغ الكوسوفي إلفيس ركسبيكاج (16) والفرنسي سامويل إسيندي (35) ولبريمن فيليكس أغو (12) والبديل جاستين نيينما (58).