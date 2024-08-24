زاندفورت : تفوق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس السبت على صاحب الأرض ماكس فيرستابن (ريد بول) في طريقه إلى تسجيل أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لجائزة هولندا الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

على حلبة زاندفورت وفي ظروف مناخية عاصفة، حقق السائق البريطاني البالغ 24 عاما في أسرع لفة له وقتا قدره 1:09.673 دقيقة، متقدما بفارق 0.356 ثانية على فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية ومتصدر الترتيب هذا العام.

وسينطلق نوريس من المركز الاول للمرة الثالثة هذا العام بعد برشلونة وبودابست، والرابعة في مسيرته، على أمل أن يترجم انجاز السبت إلى فوز الاحد وهو امر لم يتمكن من تحقيقه في المرات الثلاث السابقة.

قال نوريس "إنه أمر لا يصدق. لقد قمت بلفة رائعة في النهاية لذلك أنا سعيد للغاية، لقد قام الفريق بعمل رائع. كان الشعور في السيارة رائعا، ويبدو أن التحديثات الجديدة التي أدخلناها في نهاية هذا الأسبوع تعمل بشكل جيد للغاية".

وارتفعت حظوظ ماكلارين بتحقيق نتيجة جيدة في سباق الاحد مع احتلال سائقه الثاني الأسترالي أوسكار بياستري المركز الثالث، أمام سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل.

وقال فيرستابن الفائز بـ 8 جوائز كبرى منذ مطلع العام الحالي "لقد افتقرنا إلى بعض السرعة. ما زلت سعيدا بالتواجد في الصف الأمامي. الأمر صعب بسبب الرياح".

وتابع السائق البالغ 26 عاما "أنا سعيد بالمركز الثاني. أعتقد أنه بعد (نتائج) الأمس، كانت هذه نتيجة جيدة".

ويشارك "ماد ماكس" الأحد في سباقه الرقم 200 في مسيرته في الفئة الاولى، على الرغم من ان نتائجه هذا الاسبوع لم ترتق إلى آمال جماهيره المعروفة بـ "الجيش البرتقالي" التي شاهدته يهيمن على حلبة زاندفورت من دون قسمة مع أحد منذ ادراج السباق مجددا في البطولة العالمية عام 2021.

ولم يتعرض الهولندي للهزيمة في النسخات الثلاث التي أقيمت حتى الآن، كما أحكم قبضته على التجارب التأهيلية حيث انطلق من المركز الاول في جميع هذه النسخ.

حلّ خامسا في التجارب الحرة معللا تأخره أن سيارته ريد بول افتقرت للسرعة، من دون أي آثار واضحة لتطوير الأداء.

وبعدما فاز بـ 19 سباقا في طريقه لاحراز لقب بطولة العالم للمرة الثالثة تواليا في مسيرته عام 2023، حقق 8 انتصارات في أول 10 سباقات هذا العام، ما أعطى الانطباع أن فيرستابن سيهيمن مرة اخرى على أعلى عتبة على منصة التتويج.

تراجع اداؤه في السباقات الاربعة الاخيرة من دون أن يحقق اي فوز، في سلسلة هي الأطول له منذ عام 2020.

ورغم ذلك، حافظ على صدارة ترتيب السائقين متقدما بفارق 78 نقطة على نوريس ملاحقه المباشر الذي أقرّ أنه يواجه مهمة صعبة للتغلب على الهولندي (277 مقابل 199).

قال نوريس بعد التجارب "لا أتوقع أي شيء سهل بالتأكيد".

في ما يأتي أفضل 10 أوقات في التجارب التأهيلية:

1.لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:09.673 د.

2.ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:10.029 د.

3.أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:10.172 د.

4.جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:10.244 د.

5.سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:10.416 د.

6.شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:10.582 د.

7.فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:10.633 د.

8. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:10.653 د.

9. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:10.857 د.