الدوحة : مني السد بطل الدوري القطري لكرة القدم بخسارة مفاجئة أمام أم صلال 1–3 الجمعة في المرحلة الرابعة، فيما استعاد الريان توازنه بفوز صريح على الشحانية 4–2، واكتفى الغرافة بالتعادل مع الشمال 1–1.

في المباراة الأولى، مني حامل القلب بالخسارة الثانية فتجمد رصيده عند ست نقاط وبقي ثالثا مؤقتا، فيما رفع أم صلال رصيده الى ست نقاط وارتقى الى المركز الرابع مؤقتا.

وفشل فريق المدرب الإسباني فليكيس سانشيس في كسب دفعة معنوية قبل استهلال منافسات دوري ابطال آسيا للنخبة بمواجهة صعبة امام العين الاماراتي حامل لقب المسابقة القارية في نسختها الأخيرة خارج الأرض الإثنين.

وفاجأ فريق المدرب الفرنسي باريس كارتيرون منافسه مبكرا بهدف السبق بعد أقل من دقيقتين عبر الهولندي كينجي جويل الذي استغل عرضية عمر يحيى وحولها الى الشباك.

وأضاف الكرواتي أنطونيو مانس الهدف الثاني بعدما استغل تمريرة جويل وأوعدها المرمى (22).

واكمل السد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الدولي محمد وعد بعد نيله بطاقة صفراء ثانية (53)، ورغم النقص العددي اقتنص السد ركلة جزاء بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد (في ايه ار) إثر عرقلة الإسباني رافا موخيكا من المدافع المغربي مروان لوداني، فانبرى لها القائد حسن الهيدوس بنجاح (70).

وفي الوقت الذي بحث فيه السد عن هدف التعادل وجه له النيجيري اديديونغ اودسين الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية من مسافة قريبة (90+4).

وفي الثانية، استعاد الريان توازنه بعدما تجاوز الشحانية 4–2، رافعا معنوياته قبل مواجهة الهلال السعودي الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق الريان فوزه الثاني رافعا رصيده إلى 6 نقاط، فاستعاد نغمة الانتصارات بعد الخسارة في أخر مباراتين أمام الدحيل والغرافة تواليا، بينما تلقى الشحانية الخسارة الثانية تواليا وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

ولم ينتظر الريان سوى خمس دقائق لافتتاح التسجيل عندما مرر البرازيلي روجر غيديش كرة استقبلها الوافد الجديد الدولي المصري محمود تريزيغيه على مشارف المنطقة وسددها قوية سكنت الشباك.

واستفاد عبد العزيز حاتم من خطأ المدافع الإسباني مارك مونيسيا فقطع كرة ومررها إلى غيديش الذي توغل داخل المنطقة وأسكنها الشباك محرزا الهدف الثاني (9).

وتواصلت أفضلية فريق المدرب السويدي بويا اسباغي، وقاد تريزيغيه هجمة جديدة مرر على إثرها كرة إلى البلجيكي جوليان دو سارت المتوغل فسجل منها الهدف الثالث (15).

وقلص الشحانية الفارق عبر محمد إبراهيم بتسديدة زاحفة اصطدمت في القائم وعانقت الشباك (20).

وأعاد غيديش الفارق الى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه اثر تمريرة من تريزيغيه (4+45).

وقلص الشحانية الفارق مرة ثانية بعدما توغل الهولندي بيتروس امرسفورت داخل المنطقة ومرر كرة إلى البديل محمد إسماعيل الذي تابعها داخل المرمى (90).

وفي الثالثة، سقط الغرافة في فخ تعادل مخيب امام الشمال 1–1.

ولم يظهر الغرافة بالصورة المأمولة قبيل اختباره القاري أمام الاستقلال الإيراني الإثنين المقبل في طهران بمستهل مشوار دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل مدافع الغرافة سيف الدين فضل الله هدف السبق للشمال بعدما حول عرضية المغربي يونس بلهندة بالخطأ في مرمى فريقه (11).

ورد الغرافة بالنيران الصديقة أيضا عندما حاول مدافع الشمال محمد النعيمي إبعاد كرة عرضية للإسباني مورينو فتابعها داخل مرمى فريقه (36).