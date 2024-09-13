برلين : اعتلى بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بعدما فرمل الانطلاقة المثالية لضيفه هايدنهايم عندما تغلب عليه 4 2 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة.

وسجّل الهولندي دونيل مالن (12) وكريم أدييمي (17 و41) وإيمري دجان (90+3 من ركلة جزاء) أهداف دورتموند، ومارفن بييرنغر (39) وماكسيميليان بروينش (74 من ركلة جزاء) هدفي هايدنهايم.

وهو الفوز الثاني لبوروسيا دورتموند هذا الموسم فرفع رصيده إلى سبع نقاط وارتقى الى الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام هايدنهايم الذي مني بخسارته الاولى بعد فوزين متتاليين، وبارين ميونيخ ولايبزيغ اللذين يلعبان السبت مع هولشتاين كيل وأونيون برلين تواليا.

وسيطر دورتموند على المباراة بشكل كامل من بدايتها وحتى نهايتها، ولعبت فوارق الإمكانات بين لاعبي الفريقين دورا واضحا في مسارها ونتيجتها.

وشهدت الدقيقة السادسة التهديد الأول للمضيف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء جانبت القائم من باسكال غروس.

ولم يتأخر زملاء غروس في افتتاح التسجيل عبر تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء لمالن إلى يمين حارس هايدنهايم كيفين مولر (12).

وقطع الظهير الأيمن الدولي النروجي يوليان رييرسون بعدها بخمس دقائق فقط كرة في منتصف ملعب فريقه وانطلق بهجمة سريعة، قبل أن يمرر الكرة إلى مالن ومنه إلى يوليان براندت، ثم إلى أدييمي الذي ركنها من مسافة قريبة في الزاوية الأرضية إلى يسار مولر (17).

وقلّص الضيوف الفارق بضربة رأسية من بييرنغر أسكنها إلى يمين الحارس السويسري غريغور كوبيل، مستفيدا من عرضية متقنة من عمر تراوريه على الجهة اليمنى (39).

لكن هايدنهايم لم يهنأ بتقليص الفارق وإحياء آماله سوى دقيقتين، حيث أعاد أدييمي الفارق إلى سابق عهده بعدما تابع بنجاح عرضية من المتألق رييرسون (41).

واستمرت سيطرة دورتموند ومحاولاته الهجومية في الشوط الثاني، فسجّل هدفا عبر البديل النمسوي مارسيل سابيتسر ألغاه الحكم لوجود لمسة يد على غروس (66)، قبل أن ينقذ مولر كرة أكروباتية رائعة للبديل الآخر الغيني سيرهو غيراسي (68).

وتسبب نيكلاس زوله على عكس المجريات، في ركلة جزاء للضيوف بإعاقته الدنماركي ميكيل كوفمان، ترجمها بروينش بنجاح (74)، مسجلا هدفه الثاني في البطولة.