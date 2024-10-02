لايبزيغ : عاد يوفنتوس الايطالي بفوز ثمين وبعشرة لاعبين من أرض مضيفه لايبزيغ الألماني 3 2 الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامها الجديد.

وتقدم لايبزيغ مرتين عبر مهاجمه الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو (30 و65 من ركلة جزاء)، ورد يوفنتوس مرتين عبر مهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش (50 و68)، قبل أن يخطف البديل البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو هدف الفوز (83).

وتلقى يوفنتوس ضربتين موجعتين مبكرتين بإصابة مدافعه البرازيلي بريمر وجناحه الدولي الارجنتيني الجديد الوافد من فيورنتينا نيكولاس غونساليس في الدقيقتين السادسة والثانية عشرة فدخل مكانهما فيديريكو غاتي وكونسيساو.

وأكمل فريق "السيدة العجوز" المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 اثر طرد حارس مرماه ميكيلي دي غريغوريو.

وهو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس بعد الاول على ضيفه أيندهوفن الهولندي 3 1 عندما كلَّل عودته الى المسابقة بعد غياب دام 685 يوما، وتحديدا منذ خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1 2 في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في دور المجموعات.

في المقابل، مُني لايبزيغ بخسارته الثانية تواليا بعد الاولى أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 1 2 في الجولة الاولى.

ونجح لايبزيغ في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة مرر على اثرها المهاجم الدولي البلجيكي لويس أوبندا كرة داخل المنطقة هيأها شيشكو لنفسه وسددها بيسراه ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك (30).

وأدرك فلاهوفيتش التعادل عندما تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى من أندريا كامبياسو تابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس المجري بيتر غولاتشي (50).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة ثالثة بطرد حارس مرماه دي غريغوريو للمسه الكرة بيده خارج المنطقة اثر محاولته قطع انفراد أوبيندا (58).

واضطر موتا الى اخراج المهاجم التركي كينان يلديز وإشراك حارس المرمى ماتيا بيران (60).

وانبرى الدولي الهولندي تشافي سيمونز للركلة الحرة المباشرة فارتطمت بيد البرازيلي دوغلاس لويز فاحتسبت ركلة جزاء لأصحاب الارض بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" فانبرى لها شيشكو بنجاح (65).

وأدرك فلاهوفيتش التعادل مرة جديدة بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس غولاتشي (68).