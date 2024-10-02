لندن : حقق ليفربول الانكليزي انتصاره الثاني تواليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنسختها الجديدة بفوزه على ضيفه بولونيا الإيطالي 2 0، فيما حقق مواطنه أستون فيلا مفاجأة مدوية باسقاطه ضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1 0 الأربعاء في الجولة الثانية.

في المباراة الاولى، افتتح الارجنتيني أليكسيس ماك أليستر التسجيل للريدز (11)، وأضاف المصري محمد صلاح الثاني (75).

وبات صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل في ملعب "أنفيلد" خلال 5 مباريات تواليا في دوري الأبطال، بعدما سجل "الفرعون" في 4 مباريات له في عقر دار فريقه خلال موسمه السابق 2022 2023، علما أن ليفربول شارك في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي.

وكان ليفربول متصدر الدوري استهل حملته في النسخة الجديدة من المسابقة القارية الأم بفوز ثمين على ميلان الإيطالي 3 1 في عقر داره، في حين سقط بولونيا في فخ التعادل السلبي أمام شاختار دانييتسك الأوكراني.

وافتقد مدرب الـ "ريدز" الجديد الهولندي أرنه سلوت لجهود هارفي إليوت والوافد الجديد والوحيد هذا الصيف الإيطالي فيديريكو كييزا للاصابة، في حين جلس البرتغالي ديوغو جوتا على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به بدلا من الاوروغوياني داروين نونييس (61).

وأمام جماهيره، افتتح أصحاب الارض التسجيل بعد تبادل للكرة بين الارجنتيني ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي ومنه إلى المهاجم صلاح الذي مررها عرضية مثالية داخل المنطقة تلقفها بطل مونديال قطر وأودعها من مسافة قريبة بقدمه اليسرى في الشباك (10)، في أول أهدافه في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وقضى ليفربول على آمال ضيفه بالعودة بهدف صلاح الذي انطلق من الجهة اليمنى وتوغل إلى وسط المنطقة ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى على يمين الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي (75).

خسارة أولى لبايرن

في الثانية وعلى ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام، سقط بايرن بهدف البديل الكولومبي جون دوران في الدقيقة 79، بعدما كان اكتسح دينامو زغرب الكرواتي 9 2 في فوز قياسي في النسخة الجديدة.

كما فشل عملاق بافاريا في الثأر من خسارة تعود إلى 26 أيار/مايو 1982 في نهائي كأس أبطال الدوري (دوري الابطال حاليا) أمام أستون فيلا بالذات 0 1.

وخاض أستون فيلا، خامس الدوري والفائز على يونغ بويز السويسري 3 0 في الجولة الاولى من دوري الأبطال، اللقاء متسلحا بعدم تعرضه سوى لهزيمة يتيمة كانت أمام أرسنال 0 2، ومذاك حقق 5 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل تعادله مع إيبسويتش تاون 2 2 الأحد.

من ناحيته، خاض بايرن متصدر الدوري الالماني، سبع مباريات في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم الجديد، وفاز في الست الاولى قبل أن يتعادل مع باير ليفركوزن حامل اللقب 1 1 السبت.

ولم يجر الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا سوى تبديل وحيد مقارنة مع مباراته الأخيرة، فوضع المهاجم الجامايكي ليون بايلي (27 عاما) على مقاعد البدلاء وراهن على ورقة الشباب مع جايدن فيلوجين (22 عاما).

في المقابل، أجرى البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن الجديد تغييرين في تشكيلته الاساسية، فأبقى المدافع البرتغالي رافايل غيريرو ولاعب الوسط جمال موسيالا على مقاعد البدلاء وفضلّ تدعيم فريقه بالثنائي النمسوي كونراد لايمر والفرنسي كينغلسي كومان.

في الشوط الأول، سيطر بايرن ميونيخ سريعا على الكرة مع نسبة استحواذ بلغت 65 في المئة، وخلق ثلاث فرص من بينها تسديدة رائعة من الفرنسي مايكل أوليسيه (39). في حين اعتقد أستون فيلا الذي بدا خطيرا بفضل الهجمات المرتدة انه انتزع التقدم، لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" أشار إلى وجود تسلل بعد هدف الإسباني باو فرانسيسكو توريس (22).

وبخلاف مجريات المباراة، انتزع استون فيلا الهدف الوحيد في الشوط الثاني عبر البديل دوران بعد كرة اطلقها الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيس وصلت إلى توريس الذي مررها بدوره في العمق لتجد المهاجم الكولومبي عند مدخل منطقة الجزاء الذي شاهد الحارس مانويل نوير متقدما فلعب بقدمه اليسرى كرة ساقطة في الشباك (79).