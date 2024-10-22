روما : سينضم المدافع المعتزل ليوناردو بونوتشي إلى الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم تحت 20 عاما، وفقا لما أعلن اتحاد اللعبة المحلي الثلاثاء.

وسيكون بونوتشي الذي أنهى مسيرته الكروية في أيار/مايو الماضي عن عمر يناهز 37 عاما، مساعدا لبرناردو كورادي الذي قاد المنتخب إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما المقامة في تشيلي من 27 أيلول/سبتمبر 2025 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا "عاد ليوناردو إلى منزله بدور مختلف لكن لا يزال بذات الحماس والحب لقميص الأتزوري".

ارتدى بونوتشي قميص يوفنتوس في معظم مسيرته (من 2010 إلى 2023) تخللها موسم في ميلان (2017 2018)، كما مثّل منتخب بلاده في 121 مباراة وكان من بين اللاعبين المتوّجين بكأس أوروبا 2021، وحصل على الميدالية الفضية في عام 2012.