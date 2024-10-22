مانشستر (المملكة المتحدة) : أشاد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي بروحية ورغبة لاعبيه بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون في الدوري المحلي، في حين يستعد بطل انكلترا لمواجهة سبارتا براغ التشيكي الأربعاء.

سيتي الذي لم يخسر بعد هذا الموسم يدخل المباراة عقب فوزه بالرمق الأخير بهدف في الدقيقة 90+5 لجون ستونز على ملعب ولفرهامبتون الأحد، ليبقى متأخرا بنقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

وحصد سيتي حامل اللقب عام 2023 أربع نقاط في أول جولتين من المسابقة القارية المرموقة بعد التعادل امام انتر ميلان الإيطالي من دون أهداف والفوز على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4 0.

وتحدث غوارديولا الثلاثاء في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة منوّها بطريقة الفوز ليخصّ بالذكر احتفال لاعبيه الذي يظهر تعطشهم المستمر للفوز.

وقال "الأمر يتعلق بكيف نحتفل عندما يكون فريق يحتل الآن المركز الأخير (ولفرهامبتون)، وكيف نحتفل في تشرين الأول/أكتوبر، وليس في أيار/مايو أو نيسان/أبريل كما حدث، أشعر أن الفريق لا يزال لديه الشغف".

وتابع "كيف نحتفل في غرفة تبديل الملابس، لا يزال يجعلني أشعر وكأنني أقول حسنا، ما زالوا يريدون ذلك، ما زلنا هناك وهذا يعني الكثير بالنسبة لي، الكثير".

وأضاف "إنهم يعلمون مدى صعوبة الحفاظ على ثبات المستوى لستة أو سبعة أعوام. يمكنك الحفاظ على ثبات المستوى لمدة شهر أو موسم، ولكن بعد ستة أو سبعة أعوام ما زلنا في نفس المستوى. كل الفرق تتراجع، وما زلنا في هذه الوضعية".

وأعرب غوارديولا عن سعادته بأسلوب تكيّف فريقه مع إصابة الإسباني رودري نجم خط الوسط والذي سيغيب عما تبقى من الموسم بداعي الاصابة في الركبة.