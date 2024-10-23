لوس انجليس : تُوفي نجم لوس انجليس دودجرز السابق المكسيكي فرناندو فالنسويلا، أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في تاريخ الرياضة، الثلاثاء عن عمر 63 عاما، حسب ما قال النادي المُنافس في الدوري الأميركي للبيسبول في بيان له.

وخاض الرامي المكسيكي 17 موسما في الدوري الأميركي (أم أل بي) مع ستة أندية، لكنّ تجربته مع دودجرز كانت الأهم، خصوصا لناحية دوره في فريق عام 1981 الذي هزم نيويورك يانكيز في السلسلة العالمية.

وعلى خلفية أدائه طوال ذلك الموسم والحماسة التي أحاطت به، عُرف حينها بـ "فرناندومانيا" وأكسب النادي شعبية مكسيكية واسعة.