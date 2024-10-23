سانتياغو : وُضع لاعب كرة القدم التشيلي السابق خورخي فالديفيا قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء، بعد تقديم شكوى بالاغتصاب ضده.

وأمرت القاضية إلي روثفيلد باحتجاز فالديفيا في سجن واقع في رانكاغوا، على بعد 80 كيلومترا من العاصمة سانتياغو، نظرا لـ"خطورة الجرم" ونتائجه على الضحية.

وبحال إدانته، يواجه ابن الحادية والأربعين عقوبة السجل لـ15 سنة. وأوقفت الشرطة فالديفيا الثلاثاء، بعد ساعات من تقديم الشكوى.

ووقع الحادث المزعوم بعد تناول فالديفيا العشاء مع سيدة مساء الأحد وذهب إلى منزلها. وأصدر فالديفيا بيانا نفى فيه "الاعتداء جنسيا على أي شخص".

قال إنه كان على "علاقة بالتراضي مع امرأة بالغة"، وتعهد بالتعاون مع النيابة العامة لتبيان الحقائق.

واعتزل فالديفيا كرة القدم الاحترافية في 2022، وعمل مذاك الوقت كمعلق إذاعي، حيث أوقف بشكل نهائي بعد مزاعم الاغتصاب.