بريست (فرنسا) : واصل بريست الفرنسي انطلاقته التاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفرضه التعادل على ضيفه باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني 1 1 الأربعاء في بريست في الجولة الثالثة.

وكان باير ليفركوزن البادئ بالتسجيل عبر صانع العابه الدولي الواعد فلوريان فيرتس (24)، لكن بريست الذي يخوض غمار المسابقة للمرة الاولى في تاريخه بعد حلوله ثالثا في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، أدرك التعادل عبر مهاجمه بيار لي ميلو (39).

وهو التعادل الأول لكلا الفريقين بعد فوزين متتاليين ففشلا في اللحاق بأستون فيلا الإنكليزي، الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في المسابقة حتى الآن، إلى الصدارة.

وفضل المدرب الاسباني لليفركوزن شابي ألونسو إراحة أكثر من لاعب أساسي في بداية المباراة قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني خصوصا السويسري غرانيت تشاكا والهولندي جيروم فريمبونغ والمغربي أمين عدلي، مع غياب مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس بسبب حادث سيارة.

وكان الفريق الألماني، الفائز على مضيفه فينورد الهولندي 4 0 وضيفه ميلان الايطالي 1 0 في الجولتين السابقتين، الطرف الأفضل في الشوط الأول ونجح في افتتاح التسجيل عبر فيرتس بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة اثر تلقيه كرة من يوناش هوفمان أسكنها على يمين الحارس الهولندي ماركو بيزوت (24).

وهو الهدف الثالث لفيرتس في المسابقة بعد ثنائيته في مرمى فينورد في الجولة الاولى.

وكاد فيرتس يفعلها بالطريقة ذاتها بعدما تلاعب بمدافعين وسدد كرة قوية ابعدها الحارس بيزوت قبل أن يشتتها الدفاع (30).

وأدرك بيار لي ميلو التعادل بتسديدة قوية بيمناه "على الطاير" من خارج المنطقة اثر تمريرة عرضية من مهدي كامارا أسكنها يمين الحارس التشيكي ماتاي كوفار (39).

وكاد كامارا يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس كوفار الى ركنية (76).

وتلقى ليفركوزن ضربة موجعة بإصابة مهاجمه عدلي بعد 18 دقيقة من دخوله مكان التشيكي باتريك شيك، فدفع الونسو بالفرنسي مارتان تيرييه مكانه (81).

وأهدر البديل ماما بالديه من غينيا بيساو عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها برعونة بجوار القائم الأيسر (87).

ورفع كل من ليفركوزن وبريست رصيده الى سبع نقاط ولحقا بموناكو الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي وارسنال الانكليزي الى المركز الثاني.

وتنتظر شابي ألونسو رحلة الى انكلترا لمواجهة فريقه السابق ليفربول في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة، فيما يحل بريست، الفائز على ممثلي النمسا شتورم غراتس 2 1 وسارلزبوغ 4 0، ضيفا على سبارتا براغ التشيكي في السادس منه.

وفي مباراة ثانية، سقط أتالانتا الإيطالي، الفائز بمسابقة يوروبا ليغ الموسم الماضي، في فخ التعادل السبلي أمام سلتيك الاسكتلندي.