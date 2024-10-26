برلين : انفرد لايبزيغ الى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه على فرايبورغ 3 1 ضمن المرحلة الثامنة السبت، فيما خسر باير ليفركوزن حامل اللقب نقاطا ثمينة بتعادله امام مضيفه فيردر بريمن 2 2. وواصل بوروسيا دورتموند عروضه السيئة بسقوطه امام مضيفه أوغسبورغ 1 2.

في المباراة الاولى، حافظ لايبزيغ على سجله الخالي من أي هزيمة هذا الموسم، بعد أن عوّض تأخره بهدف مع نهاية الشوط الأول سجله للضيوف الياباني ريتسو دوان (17)، بثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر المجري ويلي أوربان (47) والهولندي لوتشاريل خيرترويدا (59) والبلجيكي لويس أوبندا (79).

وعزّز لايبزيغ الذي خسر امام ليفربول 0 1 في دوري ابطال اوروبا منتصف الأسبوع، رصيده الى 20 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يقابل مضيفه بوخوم الاحد مع فرصة استعادة الصدارة بفارق الاهداف. من جهته، تجمّد رصيد فرايبورغ عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وسقط باير ليفركوزن حامل اللقب في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الأسبوع وذلك امام مضيفه فيردر بريمن 2 2.

وكان ليفركوزن تعادل في منتصف الأسبوع مع بريست الفرنسي 1 1 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تعادل بطعم الخسارة لليفركوزن

لكنّ هذا التعادل سيكون مكلفا على رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو، إذ بات يتخلف بفارق 5 نقاط عن لايبزيغ المتصدر.

ومنح النيجيري فيكتور بونيفايس التقدم لليفركوزن (30)، قبل ان ينجح مارفن دوكش في منح الضيوف التعادل (74). وأعاد فيليكس آغو التقدم لبطل ألمانيا بعد ان سجل هدفا في مرمى فريقه (77)، ليعود ويقتنص النمسوي رومانو شميت التعادل لبريمن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. وهذا التعادل الثالث لفيركسليف هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات وخسارة يتيمة.

وفي بافاريا، تابع دورتموند تحت قيادة مدربه نوري شاهين مشواره المتعثر هذا الموسم وتلقى خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه الكبير امام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال اوروبا 2 5 خلال منتصف الأسبوع بعد ان كان متقدما 2 0 مع نهاية الشوط الأول.

وهذه الخسارة الثالثة لدورتموند مقابل اربعة انتصارات وتعادل واحد في البوندسليغا هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما عزّز أوغسبورغ رصيده الى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

وسجّل هدفي اوغسبورغ الفرنسي ألكسيس كلود (25 و50)، بعدما كان دورتموند انتزع التقدم مبكرا عبر الهولندي دونييل مالن (4).

وشهد اللقاء في لحظاته الاخيرة طرد لاعب دورتموند ألموغيرا كابار (90+9).

"من السهل التسجيل ضدنا"

وقال شاهين لشبكة سكاي "الأهداف التي استقبلناها كانت جنونية، والآن نغادر المباراة خاليي الوفاض مرة أخرى.

"من السهل للغاية تسجيل الأهداف ضدنا. عندما تستقبل هدفين في المباراة، سيكون من الصعب تحقيق الفوز".

ومنذ توليه قيادة الفريق مطلع هذا الموسم، لم يجد شاهين التوازن المطلوب حيث يواصل الفريق اخفاقاته، لا سيما خارج ارضه حيث لم يفز منذ نيسان/أبريل الماضي، ما يضع منصبه على كفت عفريت.

لكنّ سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند قال إن النادي لديه "ثقة كاملة، بلا شك" في شاهين، مضيفا "لم نصل إلى حيث نريد أن نكون بعد، لكننا قلنا مرارا وتكرارا إننا بحاجة إلى الوقت".

وانتزع شتوتغارت وصيف الموسم الماضي فوزه الثالث تواليا ليواصل انتفاضته بعدما تخطى ضيفه هولشتاين كيل 2 1.

وبعد بدايته المتعثرة لهذا الموسم، تقدم شتوتغارت الى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، اما هولشتاين كيل فيحتل المركز السابع عشر قبل الاخير بنقطتين فقط.

وسجّل دينيز أونداف (19) والمالي البلال توريه (61) هدفي شتوتغارت، فيما سجّل البوسني أرمين غيغوفيتش (84) هدف الضيوف.

وأكمل شتوتغارت اللقاء من الدقيقة 66 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جيف شابو قبل ان يحذو حذوه لاعب هولشتاين جان فييتي آرب قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

كما انتهت مباراة فولفسبورغ ومضيفه سانت باولي بالتعادل السلبي.