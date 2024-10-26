فيينا : تغلب البريطاني جاك درايبر على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6 2 و6 4 ليبلغ نهائي دورة فيينا لكرة المضرب (500 نقطة) السبت.

وحسم درايبر اللقاء خلال ساعة و49 دقيقة وسيواجه في النهائي الروسي كارن خاتشانوف الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور 6 2 و6 4.

وقال درايبر البالغ من العمر 22 عاما "أعتقد أن المجموعة الأولى كانت عالية المستوى من جانبي". وتابع "لورنتسو منافس صعب للغاية. لقد قدم موسما رائعا. كانت المجموعة الثانية متقلبة. كانت هناك بعض النقاط الطويلة وبالتأكيد بعض التوتر واللحظات الصعبة، لكنني فخور حقا بالطريقة التي واصلت بها القتال".

وسيتقدم درايبر الذي سبق ان بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الشهر الماضي ثلاثة مراكز ليبلغ المركز الخامس عشر في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين وهو الاعلى له في مسيرته على الاطلاق عقب نتائجه في العاصمة النمسوية.