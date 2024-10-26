مكسيكو : سيحقق الإسباني فرناندو ألونسو رقما قياسيا لم يطمح له، عندما يخوض سباقه الـ400 في بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد في المكسيك، بعد مرور 23 عاما على مشاركته الأولى.

بالنسبة لبطل العالم مرتين، فهذا دليل على عشقه لهذه الرياضة وتفانيه للفورمولا واحد، رغم أن محبيه تمنوا أن تشهد مسيرة هذا السائق الموهوب المزيد من التتويجات.

قال ألونسو "الوصول إلى الرقم 400 شيء كبير"، مقرا أن السفر لخوض 24 سباقا في الموسم يتطلب جهدا كبيرا، لكنه يقوم "بكل التضحيات" عندما يجلس خلف مقود سيارته أستون مارتن لخوض السباقات.

تابع الإسباني البالغ 43 عاما "عدم وصول أي شخص آخر إلى هذا الرقم يؤكد مدى حبي للسباقات، للفورمولا واحد وكم استمتع بنمط الحياة هذا وسباقات السيارات بشكل عام".

بالنسبة لكثيرين، فإن ابن أوفيدو يُعدّ السائق الأعظم في جيله، إذ يتمتع بموهبة لا مثيل لها في عالم السيارات وسباقات السرعة، بيد أنه شخص يختار الانتقال إلى الفريق الخطأ في اللحظة الخطأ من مسيرته الاحترافية.

يشرح بطل العالم السابق "كنت أحببت لو شاركت في نصف السباقات الـ400 وأحرزت بطولة عالمية إضافية وفزت بالمزيد من السباقات. هذه الاحصائية الهامة التي تريد تحقيقها".

بفضل حسه الفكاهي وتواضعه وشخصيته الفريدة إلى جانب أسلوبه الفريد على الحلبة، نال تقديرا كبيرا منذ ظهوره الأول مع ميناردي في جائزة أستراليا 2001.

احتفظ بشخصيته وتوّج بلقبين عالميين مع رينو في 2005 و2006، تحت اشراف المدير الشهير الإيطالي فلافيو برياتوري.

مذذاك، ورغم انتقاله إلى فرق مثل ماكلارين وفيراري، غاب اللقب عن خزائنه. آخر انتصاراته الـ32 حققها قبل 11 سنة، على أرضه في جائزة إسبانيا الكبرى على متن فيراري.

جعلته شخصيته زميلا صعبا في بعض الأحيان، على غرار فترته في ماكلارين إلى جانب البريطاني الشاب انذاك لويس هاميلتون في العام 2007، وفي أحيان أخرى على غرار مروره مع فيراري وماكلارين.

اعتَقد أن 2009 ستكون الأخيرة

ابتعاده الموقت عن الفورمولا واحد للمشاركة في سباقات لومان وإندي 500 وبعض الراليات الصحراوية منها دكار، منحه رؤية جديدة حملها معه إلى فريقي ألبين ثم أستون مارتن، مما يدل على أن موهبته لم تخفت مع العمر.

بالعودة إلى موسمه الأول، يقرّ ألونسو "لم يكن لديّ خارطة طريق واضحة لمسيرتي. لم أكن أعرف ماذا سيحدث في السباق التالي أو من سيكون فريقي التالي. كنت أرتجل. كل أسبوع كان مغامرة جديدة".

مع اقترابه من هذا الرقم اللافت في المكسيك، أقرّ أيضا انه توقع اعتزال الفورمولا واحد عام 2009 في نهاية عقده البالغ ثلاث سنوات مع ماكلارين ومديره الأسطوري البريطاني رون دنيس.

شرح "عندما أحرزت لقب بطولة العالم في 2006 ثم انضممت إلى ماكلارين، كان لديّ عقد لثلاث سنوات، 2007، 2008 و2009، وكنت متأكدا بنسبة 99 في المئة أن 2009 ستكون سنتي الأخيرة في الفورمولا واحد".

تابع لبودكاست "بيوند ذا غريد" (ما وراء المنطلقين) "كان هذا المخطط الواضح في رأسي".

عدم حصول ذلك هو جزء من قصة ألونسو، قصة موهبة كبيرة وروح تنافسية مكنته من التنافس حتى سن الـ43، ليبقى على الوتيرة ذاتها ويوقّع عقدا جديدا مع أستون مارتن للعمل مع المصمم الجديد والخارق أدريان نيوي بدءا من العام المقبل.

مواطنه الإسباني كارلوس ساينس جونيور (فيراري)، أحد السائقين الكثر الذي أشادوا به هذا الأسبوع، قال "يجعلني هذا الأمر أفكر بأني حققت 200 انطلاقة. إضافة 200 سباق آخر يعد أمرا كبيرا".

تابع ابن الـ 30 عاما "أتمنى أن يستمتع بسباقه وخصوصا الاستمرار لأنه لا يزال بحال جيدة ويقود على أعلى المستويات".