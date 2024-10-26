لندن : حقق مانشستر سيتي بطل المواسم الاربعة الماضية فوزا صعبا على ساوثمبتون المتواضع ومتذيل الترتيب 1 0 السبت في المرحلة التاسعة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وارتقى سيتي الى المركز الأول موقتا برصيد 23 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يخوض امتحانا صعبا في مواجهة أرسنال الرابع الاحد.

ولم يخسر مانشستر أي مباراة هذا الموسم في الدوري، ففاز في 7 وتعادل في اثنتين.

كما أنه لم يُهزم في الدوري على ملعب الاتحاد في سلسلة من 35 مباراة.

في المقابل، مني ساوثمبتون بخسارته الثامنة في 9 مباريات مقابل تعادل واحد ليبقى في المركز الاخير.

خاض سيتي المباراة في غياب جناحيه جاك غريليش والبلجيكي جيريمي دوكو بداعي الاصابة.

واحتاج مانشستر سيتي الى 5 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بواسطة هدافه النروجي العملاق ارلينغ هالاند اثر تلقيه كرة عرضية من البرتغالي ماتيوس نونيش.

ورفع هالاند رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين. كما انه الهدف الرابع عشر للنروجي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وحاول سيتي تعزيز تقدمه لكنّ مهاجميه اهدروا بعض الفص ابرزها لهالاند بالذات اواخر المباراة.

وسقط استون فيلا في فخ التعادل على ارضه مع بورنموث 1 1 بعد ان تقدم حتى الوقت بدل الضائع بهدف سجله روس باركلي (76) قبل ان يدرك الضيوف التعادل في الرمق الاخير بواسطة البرازيلي ايفانيلسون (90+6).

يذكر ان فيلا فاز في مبارياته الثلاث في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.

وحذا حذوه برايتون الذي تقدم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين قبل ان يخرج الاخير بنقطة في الثواني الاخيرة 2 2.

تقدم برايتون بواسطة مهاجمه المخضرم داني ويلبيك (45) والايرلندي ايفان فيرغوسون (85) ورد ولفرهامبتون عن طريق الجزائري راين آيت نوري (88) والبرازيلي ماتيوس كونها (90+3).

وفي مباراة مجنونة في غرب لندن، تقدم برنتفورد على ايبسويتش الصاعد هذا الموسم بهدفين وعادل ايبسويتش 2 2 ثم 3 3 قبل ان يسجل برنتفورد هدف الفوز في الرمق الاخير ايضا.

سجل لبرنتفورد الكونغولي يوان ويسا (44) وهاري كلارك (45+1 خطأ في مرمى فريقه) والكاميروني باتريك مبويمو (51 من ركلة جزاء و90+6)، ولايبسويتش الايرلندي سامي سموديتس (28) وجورج هيرست (31) وليام ديلاب (86).