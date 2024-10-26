لندن : حقق مانشستر سيتي بطل المواسم الاربعة الماضية فوزا صعبا على ساوثمبتون المتواضع ومتذيل الترتيب 1 0 السبت في المرحلة التاسعة من بطولة انكلترا لكرة القدم في جولة شهدت الكثير من المباريات المثيرة والاهداف المتأخرة.

وارتقى سيتي الى المركز الأول موقتا برصيد 23 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يخوض امتحانا صعبا في مواجهة أرسنال الرابع الاحد.

ومنذ مطلع الموسم الحالي، فاز في 7 مباريات في الدوري وتعادل في اثنتين وهو الفريق الوحيد حتى الان الذي لم يخسر اي مباراة.

كما أنه لم يُهزم في الدوري على ملعب الاتحاد في سلسلة من 35 مباراة.

في المقابل، مني ساوثمبتون بخسارته الثامنة في 9 مباريات مقابل تعادل واحد ليبقى في المركز الاخير.

خاض سيتي المباراة في غياب جناحيه جاك غريليش والبلجيكي جيريمي دوكو بداعي الاصابة، واستمر غياب صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين للسبب عينه.

واحتاج مانشستر سيتي الى 5 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بواسطة هدافه النروجي العملاق ارلينغ هالاند اثر تلقيه كرة عرضية من البرتغالي ماتيوس نونيش.

وكان نونيش تألق في مباراة فريقه ضد سبارتا براغ التشيكي منتصف الاسبوع في دوري الابطال حيث ساهم بتمريرتين حاسمتين وسجل هدفا من ركلة جزاء في الفوز الكاسح لفريقه 5 0.

ورفع هالاند رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين. كما انه الهدف الرابع عشر للنروجي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وحاول سيتي تعزيز تقدمه لكنّ مهاجميه اهدروا بعض الفرص ابرزها لهالاند بالذات أواخر المباراة.

وعلق مدرب سيتي بيب غوارديولا على صعوبة فوز فريقه بالقول "اعتقد بأن ساوثمبتون قدم مباراة كبيرة. ليس لدي شعور بأننا لم نكن في افضل حال لنا بل ان الفريق المنافس كان ندا عنيدا لنا وعلينا ان نتقبل ذلك".

وأضاف "خلقنا العديد من الفرص لكننا لم ننجح في تسجيل الهدف الثاني".

وسقط استون فيلا في فخ التعادل على ارضه مع بورنموث 1 1 بعد ان تقدم حتى الوقت بدل الضائع بهدف سجله روس باركلي (76) قبل ان يدرك الضيوف التعادل في الرمق الاخير بواسطة رأسية البرازيلي ايفانيلسون (90+6).

يذكر أن فيلا فاز في مبارياته الثلاث في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم ويتصدر ترتيب الفرق في البطولة القارية.

وحذا حذوه برايتون الذي تقدم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين قبل ان يخرج الاخير بنقطة في الثواني الاخيرة 2 2.

تقدم برايتون بواسطة مهاجمه المخضرم داني ويلبيك (45) والايرلندي ايفان فيرغوسون (85) ورد ولفرهامبتون عن طريق الجزائري راين آيت نوري (88) والبرازيلي ماتيوس كونها (90+3).

وفي مباراة مجنونة في غرب لندن، تقدم ايبسويتش الصاعد هذا الموسم بهدفين وعادل برنتفورد 2 2 ثم تقدم 3 2 لكن الضيف الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه هاري كلارك، ادرك التعادل رغم النقص العددي في صفوفه قبل ان يسقط بالضربة القاضية في الرمق الاخير ايضا.

سجل لبرنتفورد الكونغولي يوان ويسا (44) وهاري كلارك (45+1 خطأ في مرمى فريقه) والكاميروني باتريك مبويمو (51 من ركلة جزاء و90+6)، ورفع الاخير رصيده الى 8 اهداف في 9 مباريات، في المقابل سجل لايبسويتش الايرلندي سامي سموديتس (28) وجورج هيرست (31) وليام ديلاب (86).