برلين : داوى بايرن ميونيخ جراحه القارية وفجَّر جام غضبه مستعيدا الصدارة بفوزه الساحق على مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة الأحد في ختام المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الاول بهدفي الفرنسي مايكل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26)، قبل أن يضرب بقوة في الثانية بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الإنكليزي هاري كاين (58) ولوروا سانيه (65) والفرنسي كينغسلي كومان (71).

وعاد رجال المدرب البلجيكي فانسان كومباني الى سكة الانتصارات عقب الخسارة المذلة امام مضيفهم برشلونة الاسباني 1 4 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

وواصل بايرن ميونيخ صحوته المحلية وحقق فوزه الثاني تواليا عقب تعادلين متتاليين امام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت.

وهو الفوز السادس للعملاق البافاري في البوندسليغا هذا الموسم، فاستعاد الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق الاهداف أمام لايبزيغ الفائز على ضيفه فرايبورغ 3 1 السبت، علما أنهما الفريقان الوحيدان من دون خسارة حتى الآن هذا الموسم.

وكان بايرن ميونيخ الطرف الأفضل منذ بداية المباراة ونجح في افتتاح التسجيل عبر وافده الجديد من كريستال بالاس الانكليزي أوليسيه من ركلة حرة رائعة بيسراه (16).

وعزز موسيالا الذي لعب أساسيا في التشكيلة بعد تعافيه مطلع الاسبوع من الاصابة، تقدم بايرن ميونيخ بعد عشر دقائق برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من يوزوا كيميش (26).

واندفع بوخوم مطلع الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق لكن كاين وجَّه له الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من موسيالا داخل المنطقة، فسددها بيسراه في الزاوية التسعين للحارس باتريك دريفيس (58).

وهو الهدف التاسع لكاين في الدوري هذا الموسم، فلحق بمهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش الى صدارة لائحة الهدافين.

وعزز سانيه، بديل أوليسيه، بالهدف الرابع بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس دريفيس (65).

وحذا حذوه الفرنسي كينغسلي كومان بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى للمرمى (71).