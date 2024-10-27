Buriram (تايلاند) : فاز الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي لينوفو بسباق جائزة تايلند الكبرى الأحد، في الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي"، مقلصا الفارق مع المتصدر الإسباني خورخي مارتين.

وتقلص الفارق بين الإسباني مارتين وبانيايا، حامل اللقب، من 22 نقطة إلى 17، قبل جولة جديدة من المنافسة على اللقب في سباق سيبانغ في ماليزيا الأسبوع المقبل.

وحلّ الشاب الإسباني الواعد بيدرو أكوستا ثالثا في سباق بوريرام الممطر، لكن التركيز كان على مارتين وبانيايا، حيث أصبحت المنافسة على البطولة الآن شبه محسومة بينهما، ومن المحتمل أن تستمر حتى الجولة الأخيرة.

بعد ماليزيا، ستقام الجولة الختامية للموسم في فالنسيا في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مارتين درّاج بريما براماك ريسينغ الساعي إلى تحقيق لقبه العالمي الأول، إنه سعيد بحلوله في المركز الثاني بفارق ثلاث ثوان عن بانيايا.

وأضاف "ليس من السهل على الكثيرين فهم مدى سرعتنا حتى في هذه الظروف وفهم المستوى الذي نقدّمه".

بدوره، شكر بانيايا فريقه على إبقاء آماله بالفوز باللقب الثالث تواليا.

قال "لقد قمنا بعمل رائع. أنا سعيد جدا".

وبدأ مارتين السباق من الصف الأول في المركز الثالث وانطلق بسرعة ليخطف الصدارة من خصمه الذي انطلق من المركز الأول.

لكن الإسباني البالغ 26 عاما لم يستمر في الصدارة طويلا، إذ خرج عن المسار وتراجع إلى المركز الثالث، مما أتاح لبانيايا التقدم مع ملاحقة البطل العالمي السابق الإسباني مارك ماركيس له.

في منتصف السباق الذي يمتد لـ26 لفة، تحولت المنافسة إلى مواجهة بين بانيايا وماركيس، بينما واجه مارتين صعوبة في مواكبتهما.

ودفع ماركيس نفسه بقوة زائدة في محاولته لاقتناص الصدارة، مما أدى إلى انزلاقه وخروجه من السباق.

ترك ذلك المنافسَين على اللقب يتواجهان لتحقيق الفوز، لكن بانيايا احتفظ بهدوئه وتعامل ببراعة مع الظروف الصعبة ليحقق فوزه التاسع الحاسم في الموسم.

كان بانيايا قد بدأ سباق السرعة السبت من المركز الأول لكنه انتهى في المركز الثالث خلف مارتين، بينما حلّ زميله في فريق دوكاتي، الإيطالي إينيا باستيانيني في المركز الأول.

ترتيب الخمسة الأوائل:

1.فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) 43:38.108 دقيقة

2.خورخي مارتين (إسبانيا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 2.905 ثانية

3.بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول غاس غاس تيك 3) بفارق 3.800 ث

4.فابيو دي جانأنتونيو (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 4.636 ث