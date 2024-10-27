لوس انجليس : قاد "الملك" ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس فريقهما لوس أنجليس ليكرز إلى فوز ثالث تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وذلك على ضيفهم ساكرامنتو كينغز 131 127 السبت بتسجيلهما مجموع 63 نقطة، منها 30 في الربع الأخير.

كان ليكرز قد تقدموا بفارق وصل إلى 15 نقطة ليحققوا نتيجة 64 60 في نهاية الشوط الأول، لكنهم تأخروا 94 87 مع نهاية الربع الثالث.

وبعد بداية الربع الأخير، اكتسحوا منافسهم بتسجيل 21 نقطة من دون مقابل، من بينها 16 للنجم جيمس الذي يُعدّ أفضل مسجّل في تاريخ الدوري في موسمه الـ22.

ورفع ليكرز تقدمهم إلى 14 نقطة مرتين في الربع الأخير، لكن كينغز قلصوا الفارق إلى نقطتين قبل أقل من دقيقة على النهاية.

وقبل انتهاء المباراة، مرر جيمس إلى ديفيس ليسجل ثلاثية، وأكمل للياباني روي هاتشيمورا ليحرز ليكرز الفوز.

أنهى جيمس المباراة بثلاثية مزدوجة محققاً 32 نقطة، 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، بينما سجل ديفيس 31 نقطة مع 9 متابعات.

بدوره، سجّل الليتواني دومانتاس سابونيس ثلاثية مزودجة مسجلا 29 نقطة و12 متابعة بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة، كما سجل ديآرون فوكس 28 نقطة و10 تمريرات حاسمة، إلى جانب 23 نقطة لديمار ديروزان.

وفي مباراة ثانية، نجح لوس أنجلوس كليبرز في تخطي دنفر ناغتس 109 104.

سجّل نورمان باول 37 نقطة، بعد الصربي نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الذي سجل 41 نقطة مع 9 متابعات.

نجح باول في تسجيل ثلاثية مع بقاء 53.1 ثانية وعدّل النتيجة 103 103، ثم سجل جيمس هاردن أربع رميات حرة وأضاف باول رميتين أخريين في آخر 30.1 ثانية لتحقيق الفوز في دنفر.

قال باول "مجرد التركيز والتصرف بقوة، وأداء ما احتاجه الفريق مني. سجلت التسديدات التي أتيحت لي".

وأضاف اللاعب الفائز مع تورنتو بلقب الدوري عام 2019، أن كليبرز واثق حتى مع غياب كواهي ليونارد بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وتابع "توقعاتنا نفسها دائما. نحن نؤمن بأنفسنا للذهاب والمنافسة في المباريات. وعندما يعود كواهي، سنكون جاهزين لاستقباله والعمل معا بأفضل شكل".

وأنهى هاردن المباراة مسجلا 23 نقطة و16 تمريرة حاسمة لكليبرز، بينما أضاف الكرواتي إيفيتسا زوباتس 24 نقطة و15 متابعة.

في المقابل، حقق يوكيتش 7 ثلاثيات، وهو رقم قياسي شخصي، ليصل إلى 41 نقطة، لكنه أضاع تسديدة محورية من خارج القوس في النهاية.

عودة سلتيكس

سجل جايسون تاتوم 37 نقطة وأضاف جايلين براون 24 نقطة ليقودا حامل اللقب بوسطن سلتيكس للفوز المتأخر على ديترويت بيستونز 124 118.

سجل كايد كانينغهام سلة أعطت ديترويت تقدما 112 106 مع بقاء 5:12 على النهاية، لكن سلتيكس اختتموا المباراة بتسجيل 18 6 لتحقيق الفوز الثالث تواليا.

سجل جرو هوليداي ثلاثيتين متتاليتين لتعديل النتيجة إلى 112 112، ثم سجل تاتوم رميتين حرتين مع بقاء 1:05 ليمنح بوسطن التقدم الذي لم يتنازلوا عنه حتى النهاية.

وقلص كانينغهام الفارق إلى 120 118 برمية حرة مع بقاء 11 ثانية، لكن براون وتاتوم سجلا رميات حرة حاسمة لضمان الفوز.

وهذه الخسارة الثالثة تواليا لبيستونز منذ انطلاق الموسم.

في فينيكس، سجل كيفن دورانت 31 نقطة ليقود فينيكس صنز للفوز على دالاس مافريكس 114 102.

واجه فينيكس أداء استثنائيا من السلوفيني العملاق لوكا دونتشيتش الذي سجل 40 نقطة و10 متابعات، لكنه لم يتخلف أبدا بعد الربع الأول.

وسجل الفرنسي فيكتور ويمبانيا 29 نقطة ليقود فريق سان انتونيو سبيرز للفوز على هيوستن روكتس 109 106.

تمسك سبيرز بتقدم ضئيل 100 99 قبل أن يسجل "ويمبي" رميتين حرتين وأضاف البولندي جيريمي سوشان سلة ليوسع التقدم إلى 104 99.

سجل جيلين غرين لهيوستن تقليص الفارق إلى 106 104 مع بقاء 12 ثانية، قبل أن يسجل كيلدون جونسون من سان أنتونيو رميتين حرتين، فيما رد فريد فانفليت بسلة لهيوستن.