إيلاف من لندن: يتقدم النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول بخطى واثقة في قائمة "عظماء البريميرليغ"، فقد سجل هدفه الـ 163 في الدوري الإنكليزي ليصبح ثامناً في قائمة الأكثر تهديفاً في تاريخ البطولة المصنفة "الأقوى عالمياً"، وتساوى صلاح مع النجم روبي فاولر.

وبعيداً عن الأرقام الشخصية والإنجازات الفردية، فقد أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة، بعدما قاده لتعادل مثير 2 - 2 مع مضيفه أرسنال، الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنكليزي.

وتقدم أرسنال بهدف مبكر عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة التاسعة، لكن الهولندي فيرجيل فان دايك سرعان ما منح التعادل لليفربول في الدقيقة 18.

وأعاد الإسباني ميكيل ميرينو التقدم لأرسنال، بإحرازه الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة 43، غير أن صلاح أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 81، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي لليفربول.

بهذا الهدف، رفع صلاح، الذي سجل هدفا من ركلة جزاء في فوز ليفربول 2 - 1 على مضيفه تشلسي في المرحلة الماضية، رصيده التهديفي إلى 11 هدفا في شباك أرسنال، خلال 17 مباراة لعبها ضد الفريق اللندني مع مختلف الأندية التي دافع عن ألوانها.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 6 أهداف، في المركز الخامس بترتيب هدافي المسابقة العريقة، بفارق 5 أهداف خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتربع على القمة.

وأصبح في رصيد صلاح 163 هدفا في مسيرته بالدوري الإنكليزي، ليتقدم للمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، بالاشتراك مع روبي فاولر، نجم ليفربول المعتزل.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي فاز في مبارياته الثماني الأخيرة بمختلف المسابقات، إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث.

صلاح يخوض موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017، وفي 361 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، وهي دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنكليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنكليزي والدرع الخيرية في 2022.