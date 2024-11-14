بروكسل (بلجيكا) : أكّد المنتخب الإيطالي تفوّقه على مضيفه البلجيكي بتغلبه عليه بهدف نظيف الخميس، ضامنا مقعدا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولحق فريق المدرب لوتشانو سباليتي بمنتخبات إسبانيا حاملة لقب كأس أوروبا، ألمانيا وفرنسا المتعادلة مع إسرائيل سلبا.

سجل لاعب الوسط ساندرو تونالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية قبل مواجهة فرنسا (10) في الجولة السادسة الأخيرة، في حين تلعب بلجيكا (4) مع إسرائيل متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

وهذا الفوز الرابع لإيطاليا في آخر خمس مواجهات مع بلجيكا، علما أنهما تعادلا 2 2 في مباراة الذهاب في روما حيث لعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين لـ55 دقيقة.

افتتح تونالي التسجيل بعد هجمة منظّمة وسلسلة من التمريرات، وصلت إلى جيوفاني دي لورينتسو الذي لعب عرضية إلى العمق سدد منها لاعب وسط نيوكاسل الإنكليزي هدفا (11).

وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها تونالي هدفا على صعيدي المنتخب والأندية، منذ 460 يوما، وتحديدا منذ 12 آب/أغسطس حين سجل في مرمى أستون فيلا بقميص نيوكاسل ضمن الدوري الإنكليزي.

كان اللاعب قد تعرّض للإيقاف في خريف 2023 لعشرة أشهر بسبب المراهنات، ولعب مباراته الأولى مع نيوكاسل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال الفوز على نوتنغهام فورست بركلات الترجيح 4 3 في الدور الأول لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، في 29 آب/أغسطس الماضي.

وحاول نيكولو روفيلا إضافة الثاني بتسديدة من على مشارف المنطقة، لكنها ذهبت فوق المرمى (25).

وأهدر دافيدي فراتيزي فرصة للضيوف حين تسرّع بتمرير الكرة داخل المنطقة وأبعدها دفاع المنتخب البلجيكي (43) الذي بدا ضعيفا هجوميا طوال الشوط الأول.

في الشوط الثاني، جرّب المهاجم ماتيو ريتيغي أن يسجّل الهدف الثاني حين انطلق نحو منطقة الجزاء وسدد من مسافة قريبة، لكن الحارس كون كاستيلس تصدى له ببراعة مبعدا الكرة إلى ركنية (54).

وحاول لياندرو تروسار تسجيل التعادل حين وصلته كرة سدد إلى يمين المرمى لكن الحارس جانلويجي دوناروما أنقذ مرماه (57).

وضاعت على لويس أوبيندا فرصة التعديل بعد مجهود فردي وتسديدة تابعها كان له دوناروما بالمرصاد (61).

وكاد لوكاكو يفعلها برأسية مرّت إلى جانب القائم الأيسر (78).