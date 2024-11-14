اثينا : حققت إنكلترا فوزا عريضا على مضيفتها اليونان بثلاثة أهداف نظيفة الخميس، متجاوزة الإصابات العديدة في صفوفها ومحافظة على آمالها في بلوغ المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سجل أولي واتكينز (7)، أوديسياس فلاخوديموس (78 بالخطأ في مرمى فريقه) وكورتيس جونز (83) أهداف إنكلترا الثلاثة.

ورفعت إنكلترا رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن اليونان، قبل مواجهة ايرلندا الثالثة (6) الفائزة على فنلندا (0) بهدفين نظيفين.

واستُبعد قائد منتخب "الأسود الثلاثة" هاري كاين عن التشكيلة الأساسية بقرار مفاجئ من قبل المدرب المؤقت لي كارسلي، عقب تصريحات أدلى بها مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عبّر فيها عن إحباطه بسبب العدد الكبير من اللاعبين المنسحبين من تشكيلة منتخب بلاده.

شدّد الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي (68 هدفا) في حديث لقناة "اي تي في" قبل 24 ساعة على مواجهة اليونان على أنه من "العار" انسحاب العديد من اللاعبين "إنها فترة صعبة من الموسم وربما تم استغلال ذلك قليلا".

وتابع "أنا لا أحب ذلك في حال أردت أن أكون صادقا. أعتقد أن إنكلترا تأتي قبل أي شيء آخر، أي موقف للنادي".

وافتقد كارسلي إلى 8 لاعبين، هم ديكلان رايس ويوكايو ساكا (أرسنال)، وليفي كولويل وكول بالمر (تشلسي)، وفيل فودن وجاك غريليش (مانشستر سيتي)، بالاضافة الى مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد وحارس ساوثمبتون أرون رامسدايل.

واعتبر البعض قرار إبقاء كاين على مقاعد الاحتياط ثم إشراكه في الدقيقة 66، أنه رد فعل من كارسلي على تعليقات المهاجم.

ولم يؤثّر غياب اللاعبين على الفريق، إذ قدّم البدلاء أداء قويا حققوا من خلاله فوزا هاما. منح واتكينز التقدم لإنكلترا بعد تمريرة من نوني مادويكي (7) قبل أن يضاعف الحارس فلاخوديموس النتيجة بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من جود بيلينغهام ارتدت من القائم ثم في جسد الحارس (78).

وسجل جونز الثالث في أول مباراة له أساسيا بطريقة رائعة بكعب القدم (83).